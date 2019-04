В Петербурге пройдет блюзовый фестиваль «Мосты»

В «Порту Севкабель» 4 августа прямо под открытым небом, у воды пройдет фестиваль блюза «Мосты».

Хадлайнерами фестиваля станут американские коллективы: Rick Estrin & The Nightcats и John Nemeth & The Blue Dreamers. Rick Estrin & The Nightcats. Здесь же выступят индийский вокалист и гармонист Aki Kumar — он известен смесью блюзовых традиций и мотивов Болливуда, выпускник скандинавской школы, триумфатор норвежского аналога Grammy, премии Spellemannsprisen и International Blues, мастер игры на слайд-гитаре Daniel Eriksen.

Между прослушиванием джаза можно будет немного побродить по пространству, поесть, выпить, прикупить винил и научиться танцевать на мастер-классе под открытым небом.

Билеты покупайте здесь.

