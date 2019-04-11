ВКонтакте запустила стикеры, обучающие языку жестов

ВКонтакте запустила новый анимированный стикерпак: с его помощью пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха.

Чтобы собрать стикеры и получше познакомиться с жизнью людей с нарушениями слуха, нужно написать в сообщество «Благотворительность ВКонтакте» и поздороваться с героем стикеров бурундуком Квипом. В течение 10 дней бот будет проводить для вас виртуальную экскурсию по Городу Глухих и рассказывать об особенностях общения с ними.

Вы можете реагировать на вопросы и получать за это стикеры. Набор обучит как самым простым жестам — например, приветствию или благодарности, так и более сложным фразам.

Стикеры создавались при помощи специалистов благотворительной организации «Перспектива» и Всероссийского общества глухих.

Ранее «Собака.ru » сообщала, что в Telegram появился новый стикерпак — по мотивам произведений Михаила Зощенко. Его нарисовали в Государственном литературном музее «ХХ век» — музее-квартире Зощенко. Картинки «для важных переговоров» приурочены к 125-летию писателя.