18+

В Ленобласти нашли щенка тюленя. Зверек потерял свою маму и уполз в лес

В Ленобласти снова нашли щенка тюленя. Сначала горожане не стали никуда звонить — он находился в 50 метрах от воды, и они решили, что где-то недалеко должна быть его мама. Но, когда они приехали на следующий день, зверек уже уполз в лес. Тогда уже стали звонить в Фонд друзей балтийской нерпы. 

Ранее «Собака.ru» сообщала, что спасенный фондом тюлень Крошик убедил своих хозяев отпустить его на улицу. Теперь, как рассказывают в группе, он лежит на верхушке сугроба, линяет и старается поменьше двигаться. Иногда ходит купаться в бассейн. К снегу и дождю относится философски — не жалуется. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также