В Ленобласти нашли щенка тюленя. Зверек потерял свою маму и уполз в лес

В Ленобласти снова нашли щенка тюленя. Сначала горожане не стали никуда звонить — он находился в 50 метрах от воды, и они решили, что где-то недалеко должна быть его мама. Но, когда они приехали на следующий день, зверек уже уполз в лес. Тогда уже стали звонить в Фонд друзей балтийской нерпы.