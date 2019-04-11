В Ленобласти нашли щенка тюленя. Зверек потерял свою маму и уполз в лес
В Ленобласти снова нашли щенка тюленя. Сначала горожане не стали никуда звонить — он находился в 50 метрах от воды, и они решили, что где-то недалеко должна быть его мама. Но, когда они приехали на следующий день, зверек уже уполз в лес. Тогда уже стали звонить в Фонд друзей балтийской нерпы.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что спасенный фондом тюлень Крошик убедил своих хозяев отпустить его на улицу. Теперь, как рассказывают в группе, он лежит на верхушке сугроба, линяет и старается поменьше двигаться. Иногда ходит купаться в бассейн. К снегу и дождю относится философски — не жалуется.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.