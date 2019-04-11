Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете». Основной задачей документа авторы назвали обеспечение надежной работы российской части Глобальной сети и устойчивости к сбоям в инфраструктуре Интернета за пределами страны.

Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения».

Проект обойдется государству в 30 млрд рублей, хотя планировалось потратить на 10 млрд рублей меньше. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика». Сейчас, с новыми поправками, цена поднялась до 60 млрд рублей. Одна из главных задач «суверенного интернета» — блокировка Telegram. Законопроект должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России.

Для пользователей введение автономного Интернета обойдется тем, что в любой момент нам могут полностью отключить связь с другими странами. Если это будет использоваться так же, как закон о блокировке сайтов, ни к чему хорошему это не приведет. По сути – это цензура и ограничение доступа к информации. Об этом «Собака.ru» рассказал Директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел.