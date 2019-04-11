В России запустили новую платформу: любой человек может инвестировать в компании малого и среднего бизнеса

Онлайн-магазин Ozon запустил платформу Ozon.Invest — через нее обычный человек может стать инвестором компании малого и среднего бизнеса.

Работает это очень просто. Когда компания нуждается в финансировании, она оставляет заявку на платформе, а Ozon.Invest отбирает и оценивает ее по множеству (200!) критериев.

Любой пользователь может вложиться в развитие поставщиков. Минимальный вклад на срок от одного месяца до полугода должен быть не меньше 10 тысяч рублей. Тогда выручка инвестора составит до 18 % в год уже после вычета НДФЛ.

Для того, чтобы минимизировать риски, OZON.ru распределяет ваши инвестиции между несколькими компаниями. Кроме того, между пользователем и владельцем бизнеса автоматически в электронном виде заключается договор займа в соответствии с Гражданским кодексом (p2b-кредитование).

Чтобы влодиться в чей-то бизнес, нужно зарегистрироваться на платформе, заполнить анкету, указав паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, перевести деньги на счет и выбрать пакет для инвестирования. В личном кабинете пользователь может следить за своими деньгами.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически. При этом вместе со своим личным счётом можно пополнять и баланс сообщества — достаточно начать игру из сервиса, который установлен в паблике.