Уикенд в Петербурге с 11 по 14 апреля

11 апреля 19:30 Новая сцена Александринского театра

Cпектакль «Не зря»



Спектакль-исследование вырос из попытки разобраться, что значит «видеть» и что такое «не видеть». Работа посвящена феномену зрения, темам восприятия и памяти, языка и коммуникации. Здесь нет ролей, индивидуальных высказываний и незрячие актеры играют вместе со зрячими (на них умышленно не делается акцент). Художественный руководитель лаборатории «Особого театра» — Борис Павлович, режиссер постановки «Не зря» — Дмитрий Крестьянкин.