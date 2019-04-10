Уикенд в Петербурге с 11 по 14 апреля
Выставочный проект о смерти и неизвестные работы Бакста, Сомова и Петрова-Водкина, концерты Филиппа Киркорова, Sirotkin и Maruv, а также новый «Хеллбой» в прокате – как провести эти выходные в городе.
8-22 апреля
Музей современного искусства имени Дягилева
Керим Рагимов и Петр Швецов известны, прежде всего, своей живописью, Рагимов и вовсе гиперреалист, чьи работы выставлялись на аукционе Sotheby's. Однако в Музее современного искусства при СПбГУ художники построили огромную «ротонду» из куриных лап — аллюзия на кимберлитовую воронку в поселке Мирный в Якутии, где добывают алмазы.
9-22 апреля
«Манеж»
В «Манеже» стартовал новый проект об образах смерти и бессмертия в русском искусстве 18–21 веков. Жанровая живопись Венецианова делит пространство с фильмом «Прямохождение» некрореалиста Юфита, плакальщицы на надгробиях позапрошлого века соседствуют с арт + фэшн фотографиями Юлдус Бахтиозиной. Подробнее о выставке читайте в нашем гиде.
10-30 апреля-июня
Главный штаб
В Главном штабе Эрмитажа открылась выставка чилийского художника Роберто Матта. Он работал в мастерской Ле Корбюзье в Париже и общался с Андре Бреттоном, автором манифеста сюрреализма. Этому направлению в своих картинах он и остался верен, даже когда оно вышло из моды.
с 11 апреля
Перезапуск истории будущего короля ада, появившегося в результате эксперимента Григория Распутина. «Хеллбою» сменили основную команду – автор экранизации 2004 года и сиквела 2008-го Гильермо дель Торо и актер Рон Перлман отказались возвращаться к проекту. Их заместили режиссер «Мира Дикого Запада» Нил Маршалл и Дэвид Харбор из «Очень странных дел».
с 11 апреля
Фантастический триллер от Клер Дени про застрявшего наедине с младенцем в космосе усталого мужчину Монти (Роберт Паттинсон). Большую часть фильма режиссер рассказывает, как так получилось, что он остался в одиночестве и куда исчезли остальные участники экспедиции – преступники, брошенные на исследование черных дыр, и длинноволосая доктор Дибс (Жюльет Бинош).
с 11 апреля
19:00
Трогательная история дружбы девочки-подростка Мии и оставшегося без родителей львенка Чарли. Съемки картины заняли три года – актриса Даниа Де Вилье и львенок взрослели в реальном времени.
с 11 апреля
Сказка с Екатериной Гусевой и Сергеем Чирковым о борьбе домового и семьи за жилплощадь в Москве. Рыжего кота-трикстера, который видит и людей, и нечисть, озвучил Павел Деревянко.
11-10 апреля-июня
Русский музей
В Корпусе Бенуа Русского музея покажут неизвестные широкой публике работы Врубеля, Бакста, Репина, Коровина, Гончаровой, Петрова-Водкина и многих других. Они находятся в частных собрания трех петербургских семей – Палеевых, Березовских и Наумовых.
11-14 апреля
19:00
«Родина»
С 11 по 14 апреля в «Родине» покажут лучшие новые итальянские фильмы: от комедии про застрявшую на острове большую семью «Лучше дома места нет» до молодежной драмы о воспитаннике детского дома «Мануэль». Подробности на сайте кинотеатра.
11 апреля
19:30
Новая сцена Александринского театра
Спектакль-исследование вырос из попытки разобраться, что значит «видеть» и что такое «не видеть». Работа посвящена феномену зрения, темам восприятия и памяти, языка и коммуникации. Здесь нет ролей, индивидуальных высказываний и незрячие актеры играют вместе со зрячими (на них умышленно не делается акцент). Художественный руководитель лаборатории «Особого театра» — Борис Павлович, режиссер постановки «Не зря» — Дмитрий Крестьянкин.
11 апреля
19:30
«Каро. Варшавский экспресс»
В четверг в рамках проекта «КАРО.Арт» за две недели до официального проката картину «По воле божьей» покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. В трехчастной юридической докудраме о растлении детей католическим священником режиссер Франсуа Озон принимает эстафету «MeToo» у триумфатора «Оскара»-2016 – картины «В центре внимания».
11 апреля
21:00
«Ленинград-Центр»
В «Ленинград-Центре» в четверг пройдет прямая трансляция спектакля по роману «Театр» Моэма в версии Иво ван Хове. Стареющую бродвейскую диву Марго Ченнинг играет Джиллиан Андерсон, ее юную поклонницу Еву Харрингтон – Лили Джеймс.
11 апреля
19:30
«Порядок слов»
В четверг в «Порядке слов» сотрудник Отдела рукописей РНБ Николай Буцких прочтет лекцию о средневековых русских художниках и их вселенной из единорогов, фениксов и дельфинов с крыльями. Вход свободный
11 апреля
20:00
ул. Марата, 1
Актриса Мастерской Дмитрия Брусникина Марина Васильева сыграет моноспектакль по мотивам «Анны Карениной». Постановка решена режиссером Алексеем Розиным, одним из основателей Cirque De Charles La Tannes, в жанре сторителлинга.
12-14, 20 апреля
Кожевенная, 30
Резиденты пространства «#Завод34» в пятницу откроют выставку «Подростковый колониализм» в новом помещении на Кожевенной линии, 30. Среди участников — Александра Кампински, Лана Баграмян, Стас Багс, Александр Белов, Екатерина Гофман, Дарья Богатырева, Мария Васко, Никита Кульнев, Дарья Невсебе, Натали Секачева, Роман Муромцев и другие. «#Завод34» — творческое объединение художников, обосновавшееся также на Кожевенной линии, но в доме 34 (в здании бывшей фабрики). Подробнее здесь.
12-26 апреля
«Театр на Васильевском»
С 12 по 26 апреля в Петербурге пройдет фестиваль LOFT. Он создавался как смотр спектаклей театров Ленобласти, но вырос в международный. Его основная площадка – «Театр на Васильевском», но в пятницу фестиваль откроется во Всеволожске выступлением симфонического оркестра «Таврический» и творческим вечером сатирика Семена Альтова. Среди хедлайнеров смотра – московский ТЮЗ со спектаклем-детективом Камы Гинкаса «Вариации тайны», ярославский Театр драмы им. Ф. Волкова с постановкой Евгения Марчелли «Нам не страшен серый волк» и многие другие. Вся программа на сайте театра.
12-5 апреля-мая
С 12 апреля по 5 мая в Петербурге уже в пятый раз пройдет фестиваль медиаискусств, получивший на этот раз название «101. Невидимые связи». В программе — перформансы, лекции, выставки и встречи с художниками на Новой сцене Александринского театра, в Планетарии №1 и студии «Непокоренные». Полное расписание — на сайте. Вход на все перфомансы свободный.
12 апреля
17:00
ЕУСПб
В рамках Дня открытых дверей Европейский университет проведет игру совместно со своим Центром исследований науки и технологий (Центр STS). В ней нужно будет соотнести изобретения из книг писателей-фантастов со странами и эпохами. Подробности здесь.
12 апреля
19:30
«Индиго»
Музыкальный критик и бессменный ведущий литпремии «Нацбест» Артемий Троицкий представит «лучшую киномузыку всех времен». По крайней мере, именно так называется его лекция. Хит-парад будет не самым очевидным: от сериала «Шерлок» до мюзикла «Звуки музыки».
12 апреля
20:00
ДК им. Газа
В пятницу на сцене ДК Газа выступит группа Сергея Сироткина – автора манифестов о тревожной юности «Бейся сердце» и «Выше домов». Клипы (скорее, короткометражные фильмы) на эти песни снял Олег Трофим.
12 апреля
20:00
ЦСИ им. Курехина
В День космонавтики в ЦСИ имени Сергея Курехина пройдет вечеринка-реинкаранация, вдохновленная культовым рейвом. Она приурочена к выставке «Андеграунд 90-х. Художники на танцполе», которая сейчас проходит в центре.
12 апреля
20:00
Aurora concert hall
Чувственная украинская певица MARUV, автор прилипчивого хита Drunk Groove, отказалась выступать на конкурсе Евровидение, но споет в клубе Aurora concert hall в пятницу.
12 апреля
20:00
Анненкирхе
В День космонавтики в Анненкирхе пройдет джазовый концерт – хиты вроде всеми любимых Hello dolly, Caravan, Chicken, I feel good прозвучат в сопровождении саксофонов и терменвокса. Среди участников – Лина Нова, Петр Термен, 2x2 Saxophone Quartet и другие. >>>>
12 апреля
23:00
«Кузня»
Друзья-диджеи Леонид Липелис (ака Lipelis) и Кирилл Сергеев (ака Kito Jempere) сыграют дружественный зажигательный сет в четыре руки (и на всю ночь!) в «Кузне».
13-14 апреля
«ОхтаЛаб»
В субботу и воскресенье в «ОхтаЛабе» продолжится благотворительный цикл встреч «Диалоги о счастье», организованный в пользу фонда AdVita. 13 апреля основатель Death Cafe Ольга Сорина расскажет, откуда черпать вдохновение, 14 апреля – там же покажут фильм «Мама на нуле», основанный на одноименном бестселлере, его прокомментирует одна из создателей книги и картины Анастасия Изюмская.
13 апреля
13:00
В субботу, 13 апреля, по всей России пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант». В Петербурге написать текст Павла Басинского можно под диктовку депутата Вишневского, певицы Сургановой и писателя Андрея Аствацатурова. Удобную вам площадку можно найти по ссылке.
13 апреля
17:00
«Манеж»
В «Манеже» в субботу покажут картину Олега Тепцова с музыкой Сергея Курехина. Сеанс организован как совместная с «Ленфильмом» доппрограмма к выставке «Жизнь после жизни». Вход свободный, но по регистрации.
13-14 апреля
19:00
БКЗ «Октябрьский»
Эталон для измерения уровня петербургского стиля (и высоты сугробов) Филипп Киркоров выступит два дня подряд в БКЗ «Октябрьский». Для шоу сцену превратят в гигантскую шестиуровневую конструкцию, в центре которой будет выступать король российского кэмпа.
13 апреля
20:00
«Космонавт»
Пародийный гангста-рэп коллектив, чьи тексты стали даже предметом судебного разбирательства, в исполнении трех московских интеллигентов (Шило известен как художник и поэт, а Фельдман – писатель и участник арт-группы «Фенсо») вновь выступит в Петербурге.
13 апреля
23:00
«Кружок»
В субботу в «Кружке» (Конюшенная пл., 2В) минские диджеи Даша Пушкина и Алексей Благодао презентуют альбом «RITMODELIKA», который вышел на лейбле Masterskaya Ивана Дорна. Сначала они сыграют лайв, а потом еще и встанут за пульт.
13 апреля
23:00
Blank
Объединение m_division продолжает праздновать десятилетие мощными привозами. В субботу с аналоговым лайвом выступит скрывающий лицо немец SNTS, с диджей-сетом – англичанин Tommy Four Seven, специалист по эмбиент-техно и хаус-музыке американец Gunnar Haslam, а также японка Yu Kawabata. Локальная поддержка – от Unbalance.
14 апреля
12:30
«Планетарий №1»
В воскресенье в «Планетарии №1» на Обводном канале, 74, пройдет фестиваль краеведения «Крайкон». Лекции на нем прочтут победитель «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Максим Косьмин, блогеры Ксения Сидорина и Алексей Шишкин, председательница совета дома Бака Марина Жукова и другие. Подробности здесь.
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