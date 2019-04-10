Вышел новый русский трейлер к фильму «Король Лев»
Disney Россия опубликовал новый дублированный трейлер истории, знакомой каждому с детства. 18 июля 2019 года состоится премьера фильма «Король Лев».
Ранее «Собака.ru» сообщала, что во время трансляции церемонии вручения 91-ой премии американской киноакадемии «Оскар»-2019, студия Disney показала новый трейлер (и первый телевизионный промо-ролик!) грядущего анимационного фильма «Король Лев». Также ремейк одного из главных мультфильмов студии обзавелся оригинальным постером.
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