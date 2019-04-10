Закон о суверенном рунете вступит в силу в ноябре

Законопроект о суверенном Рунете планируют рассмотреть во втором чтении 11 апреля. Как сообщает The Villаge, депутаты подготовили 58 правок. Так, например, в число корректировок входит решение, кто будет заниматься блокировкой запрещенного контента — вместо операторов связи — Роскомнадзор.

Закон вступит в силу уже в ноябре, но использовать отечественную криптографию начнут только в 2021 году. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения».

Напомним, что глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».

Чем обернется введение автономного Рунета? Это директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел объяснил «Собака.ru».