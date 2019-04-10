Иван Дорн выступит в «Севкабель Порту» на фестивале гендерного равенства и экологии ZAVTRA

В лайнапе фестиваля заявлены Zaz, Мумий Тролль, Therr Maitz и Иван Дорн. Помимо музыкальной сцены, в «Севкабель Порту» организуют пространство мультимедийного и интерактивного искусства, дискуссий, мастер-классов, выставок, интересных некоммерческих проектов и известных спикеров, маркет экологичных товаров, фудкорты от местных производителей и лаундж-зоны.

В Петербурге в «Севкабель Порту» 10 и 11 августа будет проходить международный фестиваль ZAVTRА. Он посвящен будущему планеты: предотвращению исчезновения природных ресурсов, здоровому образу жизни, гендерному равенству.

Фестиваль пройдет и в Москве — 10 августа. Билеты и на петербургское, и на московское ZAVTRA покупайте здесь.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что «Севкабель Порт» стал лекторием для Европейского университета и Университета ИТМО. Они запускают цикл лекций об исследованиях науки и технологий «Порт Знаний».