В Петербурге откроется музей дома Бака. Посмотрите, какие в нем будут экспонаты

Совет дома организует музей доходного дома Юлиана Бака на Кирочной улице. Об этом «Собака.ru» рассказала глава Совета Марина Жукова. По ее словам, активисты уже принялись за работу: «У нас есть концепция и идея, экспонаты и возможности по наполнению, помещение. Помещению требуется ремонт и воплощение, поэтому мы рассматриваем два варианта: гранты или участие партнера-мецената».

Совет дома Бака уже собрал некоторые экспонаты. Например, «Амур» — травленое стекло работы мастерской Анаховича, найденного, сохраненного и отреставрированного одним из жителей дома Бака — сейчас оно находится в частной собственности, но Марина уверена, что временной экспозицией в музее стекло точно станет.