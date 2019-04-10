В Петербурге откроется музей дома Бака. Посмотрите, какие в нем будут экспонаты
Совет дома организует музей доходного дома Юлиана Бака на Кирочной улице. Об этом «Собака.ru» рассказала глава Совета Марина Жукова. По ее словам, активисты уже принялись за работу: «У нас есть концепция и идея, экспонаты и возможности по наполнению, помещение. Помещению требуется ремонт и воплощение, поэтому мы рассматриваем два варианта: гранты или участие партнера-мецената».
Совет дома Бака уже собрал некоторые экспонаты. Например, «Амур» — травленое стекло работы мастерской Анаховича, найденного, сохраненного и отреставрированного одним из жителей дома Бака — сейчас оно находится в частной собственности, но Марина уверена, что временной экспозицией в музее стекло точно станет.
Кроме того, в музее дома Бака выставят витраж из квартиры, в которой с 1908 по 1912 годы жила Юлия Ивановна Казарина – покровительница художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Демонтированный витраж нашли новые хозяева и передали в музей дома. А сейчас он находится на реставрации в Институте культуры. А еще — три плитки производства компании Max Laeuger, которые нашла и вернула музею дома Екатерина Кудрина — они были частью панно, украшавшего холл квартиры хозяина дома Юлиана Борисовича Бака, и роза, упавшая во время проведения капитального ремонта фасада с ограждения балкона. Специалисты предполагают, что авторство козырьков, флагодержателей, ограждений балконов и окон принадлежит знаменитой мастерской Энгельсона.
Совет дома уже разрабатывает и концепцию музея. Во-первых, пространство похоже на вытянутый вагон, и, так как Юлиан Бак был инженером путей сообщения, активисты, возможно, обыграют эту историю. Кроме того, там могут проходить встречи, собрания жителей, небольшие презентации и семинары: «Я думаю, мы можем приглашать спикеров. Тех, кто откликнется. Например, после Крайкона и в поддержку сбора средств на реставрацию тамбура мы планируем серию экскурсий: Дом Бака и взгляд на него людей разных профессий или ролей. Начнем со взглядов изнутри, из Серебряного века (художники, актеры и поэзия), риэлтора и философа. У каждой экскурсии будет спикер — он может быть и гостем пространства музея» — рассказала глава. Музей расположится в самом доме Бака.
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