Супермаркеты обяжут принимать бутылки и пластиковую посуду

Депутаты Госдумы предложили обязать крупные торговые сети принимать пустую тару у населения. Горожане смогут приносить не только стеклотару, но и пластиковые бутылки и посуду. Об этом сообщает «Москва».

Такое предложение выдвинула «Справедливая Россия». «Все, что вредного для природы продается и полезного для переработки, мы предлагаем в обязательном порядке принимать обратно» — объяснил депутат Олег Нилов. Такая мера должна сильно сократить количество вредных отходов.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что молодой бартендер El Copitas Bar запустила акцию #ForMemoryChallenge и призвала все бары Петербурга к осознанному потреблению. Первым делом 23-летняя Женя Зарукина приучила отделять стекло от общего мусора своих коллег из бара на Колокольной, 2, а теперь то же самое регулярно делают еще 40 заведений, среди них – ресторан Harvest, бары «Пирс», Made in China, Bolshoybar и другие. Это совместный проект Жени и эколога Анастасии Селезневой. «Собака.ru» поговорила с идеологом акции о том, как придать смысл словосочетанию «осознанное потребление» и начать менять российские реалии.