«Быть краеведом – не зашквар»: кто проводит фестиваль краеведения в Планетарии №1 и зачем на него идти?
В это воскресенье, 14 апреля в Планетарии №1 пройдет фестиваль «Крайкон», который организуют петербургские краеведы из объединения ГЭНГЪ Максим Косьмин, Ксения Сидорина, Алексей Шишкин и Мария Тычинина. Именно они регулярно отмывают и чистят исторические парадные, на продолжение этих акций и пойдут собранные деньги. Лекции, паблик-ток, благотворительный маркет и общение с реставраторами и градозащитниками — «Собака.ru» рассказывает, чем интересно мероприятие и зачем его проводят Instagram-блогеры.
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Ксения Сидорина и Максим Косьмин
«Крайкон» займет 1400 квадратных метров – газгольдер «Льюмер-холл» и большой стеклянный переход. Генеральные партнеры фестиваля – книжный магазин «Подписные издания» и «Планетарий №1». Территория будет разделена на три зоны: сцена для докладов и паблик-тока, место общения с экспертами и маркет. Кроме того, на «Крайконе» можно будет выпить кофе и перекусить. Двери откроются в 12:30.
Лекции
Свои доклады прочтут семь спикеров – у каждого из них будет 15 минут на выступление и еще пять на вопросы. Начало – в 13:00. Здесь выступят:
Мария Дружинина, художник-мультипликатор, автор независимого проекта «Завтрак с Дягилевым». Одержима мирискусниками, разбирается в сортах декадентов, гедонистов и эстетов Серебряного века и знакомит с ними читателей своего блога. Одно из направлений «Завтрака» – прогулки по адресам и маршрутам героев в Петербурге. Мария готовит собственный гид по ним – о чем и расскажет на «Крайконе».
Алина Зоря, искусствовед. Работала в Русском и музее Стрит-арта, сейчас – заместитель директора музея «Невская застава». Пока он закрыт на реставрацию, Алина не сидит без дела – она с командой придумала и запустила пешеходный челлендж по следам блокадного художника, который за три дня прошли 103 человека.
Мария Тычинина, историк, член Русского генеалогического общества. Ушла из спортивной журналистики, чтобы заниматься генеалогией и расследовать истории дореволюционных открыток в своем блоге в инстаграм. За ним следят уже больше 15 000 человек.
Наталья Тарнавская, глава объединения «Вспомнить все» координирует спасение вывесок начала и первой четверти ХХ века в Москве. Знает, какие нужны документы, где их искать, сколько собирать денег и кому доверить реставрацию. Готова делиться методикой с гостями «Крайкона» – для чего и едет специально из столицы.
Марина Жукова, председатель совета дома Бака. Это единственный доходный дом в городе, у которого есть своя сувенирная продукция, логотип и армия фанатов – и все благодаря активной гражданской позиции Марины и ее коллег.
Алексей Шишкин, журналист, краевед. Пишет про новые дома для порталов о недвижимости и застройщиков, а про старые – для рассылок «Бумаги». Кроме того, работает гидом, а о самых интересных местах из поездок и родного города рассказывает в своем блоге.
Максим Косьмин, автор инстаграм-аккаунта @maax_sf, где «сф» – старый фонд, а количество «аа» в «maax» – средний вздох читателя над очередным постом Максима. Вот уже три года он находит Петербурге квартиры-капсулы времени и собирает истории тех, кто в них живет – да так хорошо, что читает его уже больше 179 000 человек.
Паблик-ток
В 16:00 после докладов и небольшого перерыва состоится паблик-ток. Тема — «Что такое Петербург? Наследие, которое надо беречь, или пространство для жизни, где человек — важнее зданий?» Поговорить о городе организаторы фестиваля позвали координатора исследовательской группы «Старые дачи» Елену Травину, куратора проекта «Севкабель Порт» Алексея Онацко, совладельца старейшего в городе книжного магазина «Подписные издания» Михаила Иванова, директора Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлию Крипатову и директора по маркетингу Группы RBI Михаила Гущина. Модераторы – заведующий сектором культурных программ Библиотеки имени Маяковского Георгий Мазуркевич и Ксения Сидорина. После паблик-тока гости смогут задать свои вопросы, за самые интересные они получат подарки от «Подписных изданий».
Общение с экспертами
В стеклянном переходе расположатся столы, за которыми будут сидеть специалисты. Свое участие подтвердили реставраторы из музея «Керамарх», сотрудница «Русского витража», координаторы градозащитного движения «Живой город». Здесь можно будет узнать, что делать с квартирной изразцовой печью, закрашенной еще при бабушке, как помыть витраж в парадной или куда бежать, если с вашего дома сбивают лепнину.
Кроме того, здесь можно будет поговорить с жильцами знаменитого дома Бака. Они – эксперты по любви к дому – расскажут, откуда они знают все про своих жильцов за последние 100 лет и что будет в музее дома Бака, помещение и экспонаты которого уже выбраны.
Маркет
За кофе и сладости будет отвечать кофейня, расположенная в Коломне, «Том Сойер». На маркет краеведы позвали благотворительные проекты с петербургским настроением. Проект фонда AdVita «Легко-Легко» будет продавать уменьшенные керамические копии домов города. Также можно будет купить изделия инклюзивной мастерской «Простые вещи», посуду из бутылок, собранных в барах, проекта «For memory», журнал учета вечных ценностей «Адреса Петербурга». «Подписные издания» привезут специальные книжные наборы от четырех организаторов «Крайкона» – и в них не только краеведческие книги. Также можно будет приобрести небольшие композиции из сухоцветов и живых цветов от магазина «Цветок».
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Билетами на «Крайкон» служат старинные открытки
Билеты и следующий фестиваль
Билет на фестиваль стоит 350 рублей. Они продаются онлайн и в «Подписных изданиях». На момент публикации они уже могут быть раскуплены – и это второй солд-ауд, организаторы уже добавляли в продажу вторую партию. Выручка от первых 300 билетов пойдет на финансирование ежемесячного мытья парадных. Выручкой от еще 100 билетов организаторы покроют свои расходы на фестиваль.
Следующий фестиваль краеведения «Крайкон» пройдет в сентябре 2019 года, эксклюзивно рассказали «Собака.ru» организаторы.
Что такое объединение ГЭНГЪ и для чего они проводят «Крайкон»
Ксения Сидорина: «Название “Крайкон” появилось, когда на одной из наших тусовок мы с ребятами из гэнгъ решили совместить слова краеведение и Comic-Con. Две полярные штуки – общепринято скучные штудии родного города и бодрый праздник поп-культуры мы решили соединить вместе, чтобы доказать, что быть краеведом – не зашквар».
Алексей Шишкин: «Сперва мне казалось, что “Крайкон” будет событием небольшим, максимум на пару сотен человек. Что это будет скорее вечеринка наших подписчиков, чем реальный фестиваль. Мы рассматривали разные площадки и форматы, но принципиально изменило все участие “Подписных изданий” и “Планетария №1”. Мы получили возможность сделать фестиваль благотворительным, билеты недорогими, пригласить больше людей, разделить зоны экспертов, лекций и маркета. К тому же, на “Крайконе-1” все не закончится: всю весну и лето на площадках того же “Планетария” мы будем читать бесплатные лекции, а осенью рассчитываем провести “Крайкон-2” – еще более масштабный ивент. Уже сейчас мы ведём переговоры с потенциальными участниками».
Максим Косьмин: «У нас есть главная цель: показать, что краеведение – это не скучно. Скажу честно – та легкость и искренность, с которой партнеры и участники фестиваля принимали наши предложения о сотрудничестве, приятно удивили (в общем-то, мы уже работаем над следующим «Крайконом» — там много желающих). На фестивале я расскажу кое-какие истории из грядущей книги, которые я еще нигде не рассказывал. А других лекторов я жажду послушать сам».
Мария Тычинина: «С ребятами меня познакомила наша знакомая: скинула ссылку на пост о статуе Талии, которую нашли во одном из дворов Васильевского острова Алексей Шишкин и Ксения Сидорина, мол, смотри, это краеведы, и они тоже находят классные штуки. С Максимом на тот момент мы уже были знакомы. На первой же встрече нашей четверки мы пили вино; на второй – придумали «Крайкон», а дальше все закрутилось, и вот у нас уже полноценный фестиваль с продолжением осенью».
16 апреля в 19:30 Максим Косьмин, Ксения Сидорина, Алексей Шишкин и Мария Тычинина прочтут лекцию в библиотеке Маяковского о том, как прошел «Крайкон», какие выводы и итоги подвели организаторы. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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