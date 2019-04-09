«Быть краеведом – не зашквар»: кто проводит фестиваль краеведения в Планетарии №1 и зачем на него идти?

«Крайкон» займет 1400 квадратных метров – газгольдер «Льюмер-холл» и большой стеклянный переход. Генеральные партнеры фестиваля – книжный магазин «Подписные издания» и «Планетарий №1» . Территория будет разделена на три зоны: сцена для докладов и паблик-тока, место общения с экспертами и маркет. Кроме того, на «Крайконе» можно будет выпить кофе и перекусить. Двери откроются в 12:30.

Лекции

Свои доклады прочтут семь спикеров – у каждого из них будет 15 минут на выступление и еще пять на вопросы. Начало – в 13:00. Здесь выступят:

Мария Дружинина, художник-мультипликатор, автор независимого проекта «Завтрак с Дягилевым». Одержима мирискусниками, разбирается в сортах декадентов, гедонистов и эстетов Серебряного века и знакомит с ними читателей своего блога. Одно из направлений «Завтрака» – прогулки по адресам и маршрутам героев в Петербурге. Мария готовит собственный гид по ним – о чем и расскажет на «Крайконе».

Алина Зоря, искусствовед. Работала в Русском и музее Стрит-арта, сейчас – заместитель директора музея «Невская застава». Пока он закрыт на реставрацию, Алина не сидит без дела – она с командой придумала и запустила пешеходный челлендж по следам блокадного художника, который за три дня прошли 103 человека.

Мария Тычинина, историк, член Русского генеалогического общества. Ушла из спортивной журналистики, чтобы заниматься генеалогией и расследовать истории дореволюционных открыток в своем блоге в инстаграм. За ним следят уже больше 15 000 человек.

Наталья Тарнавская, глава объединения «Вспомнить все» координирует спасение вывесок начала и первой четверти ХХ века в Москве. Знает, какие нужны документы, где их искать, сколько собирать денег и кому доверить реставрацию. Готова делиться методикой с гостями «Крайкона» – для чего и едет специально из столицы.

Марина Жукова, председатель совета дома Бака. Это единственный доходный дом в городе, у которого есть своя сувенирная продукция, логотип и армия фанатов – и все благодаря активной гражданской позиции Марины и ее коллег.

Алексей Шишкин, журналист, краевед. Пишет про новые дома для порталов о недвижимости и застройщиков, а про старые – для рассылок «Бумаги». Кроме того, работает гидом, а о самых интересных местах из поездок и родного города рассказывает в своем блоге.

Максим Косьмин, автор инстаграм-аккаунта @maax_sf, где «сф» – старый фонд, а количество «аа» в «maax» – средний вздох читателя над очередным постом Максима. Вот уже три года он находит Петербурге квартиры-капсулы времени и собирает истории тех, кто в них живет – да так хорошо, что читает его уже больше 179 000 человек.