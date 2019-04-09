В Петербурге выставили на продажу купюру 1898 года за 115 тысяч рублей

На сайте бесплатных объявлений «Юла» выставили на продажу старинную купюру 19 века за 115 тысяч рублей. Девушка, продающая ее, утверждает, что товар сохранился в практически идеальном состоянии: «Краски не выцвели!!! Это важно! Раритет для ценителей и коллекционеров! Можете стать обладателем исторической вещи, которая «повидала» несколько веков!!» — пишет она.

По словам девушки, у купюры даже не смялись углы, а еще нет ни затертостей, ни грязи.

Ранее на сайте «Юла» было найдено необычное объявление: петербуженка выставила на продажу модель корабля Петра I под названием «Шнява Мункер» за 1,5 млн рублей. Работу выполнил судомоделист Константин Фомин в 2014 году в петербургской мастерской.