Петербург вошел в число городов с самыми большими пробками в мире

Фирма транспортных данных INRIX Research опубликовала ежегодный рейтинг городов с самыми большими пробками в мире. В их числе оказался и Петербург. Он занял 9 место — горожане потерли в заторе 200 часов.

На первом месте оказалась Москва — в ее пробках исчезло 210 часов. Исследование проводилось не только на основе количества потерянного на дороге времени, но и численности населения.

Кроме Москвы и Петербурга в 10-ку вошли Стамбул (157 часов), Богота (272 часа), Мехико (218), Сан-Паулу (154), Лондон (227), Рио-де-Жанейро (199), Бостон (164) и Рим (254).

В Петербурге в этом году частой причиной пробок был снегопад. Так, например, 2 февраля затор на дорогах образовался в 5 часов утра. По шкале «Яндекса» он оценивался в 6 баллов, что на 3 балла выше обычного.