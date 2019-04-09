К 2025 году у Россиян появятся генетические паспорта

Владимир Путин одобрил введение генетических паспортов Россиян. Об этом говорится в его указе ​«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года. Об этом сообщает РБК.

В документе есть два пункта, касающихся генетических паспортов: в первом говорится, что введение генетической паспортизации Россиян необходимо для диагностики развития различных патологий и мониторинга химических и биологических рисков. При этом данные о персональном геноме человека будут защищены. Второй посвящен реализации задачи: предполагается создание «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений». А еще — нужно будет создать национальный банк сывороток крови и разработать информационно-аналитическую систему мониторинга инфекционных заболеваний в России.

В документе не уточняется, что именно будет из себя представлять генетический паспорт. По мнению экспертов, это может быть паспорт с набором генетических маркеров, которые позволят установить личность человека, а в некоторых случаях узнать об особенностях его организма.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что государство создаст цифровой профиль каждого россиянина и выдаст всем электронные паспорта.