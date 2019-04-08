Окончательно согласован проект реконструкции набережной реки Карповки от улицы Чапаева до Петропавловской вдоль Петровских казарм и первого меда — мы первыми показываем, какой она станет уже этим летом. Там появятся места для сидения у воды под навесом, качели, лавочки, арт-объекты, лекторий под открытым небом, игровые зоны и даже городской огород. Концепцию инициативная группа «Друзья Карповки» обсуждала с жителями Петроградского района два года, в опросах приняли участие сотни людей. С учетом этих материалов проект разработала ландшафтная мастерская «Нескучный сад», а горожане вносили свои коррективы на всех этапах его создания. Это уникальная для Петербурга история – о том, как это стало возможно и как изменится эта территория, «Собака.ru» рассказала координатор Ольга Мнишко. Графические материалы предоставлены ландшафтной мастерской «Нескучный сад».

Спуски к воде с навесом

Как изменится набережная Карповки «Если нам повезет с подрядчиком, который будет заниматься строительством, то работы на набережной начнутся в июне и закончатся к 1 августа 2019 года. За это время будет выполнен план-минимум: появятся скамейки с подсветкой, искусственные ландшафтные горки, по которым смогут лазить дети, дополнительные деревья, места для сидения у воды с навесом, удобный подход к воде, городской огород, цветник, образовательные игровые площадки, арт-зона для фотографий в виде рыбы, качели, кинетические фигуры. Также установят станцию ремонта велосипедов и высадят злаковые растения по типу английского парка. Это не финал работы – у нас много планов на реорганизацию этой территории, но пока мы не можем, например, сделать кафе, потому что для этого нужно проводить канализацию, а также возводить объекты на реке, потому что для этого нужно договариваться с комитетом по природопользованию. В будущем мы надеемся избавиться от заборов, расставленных по Карповке, и сделать всю набережную доступной для прогулок.

Арт-объект «Карп» на центральной аллее

Как появилась идея реконструкции набережной В мае 2017 года участок набережной Карповки напротив Ботанического сада открыли – до этого там был синий забор. Мы попали туда во время поиска площадок для фестиваля «Твоя вода», и сразу решили, что территория нам подходит – она находится в красивом месте в центре города, здесь растут деревья, но при этом вместо троп была куча земли и полумертвый газон, горожане сюда не ходили. В рамках фестиваля мы построили там плот, на котором могли кататься все желающие, а потом вернулись с другим мероприятием «Сегодня можно». Прикрутили самодельные столы из фруктовых ящиков в Сенного рынка, пекли блины, играли в шахматы. Это встретило живой отклик у горожан – к нам присоединилось много людей, мы поняли, что запрос на реорганизацию этого места есть, люди хотят проводить здесь время, сидеть у воды. При этом сама территория откровенно небезопасна: стихийная парковка, полосы для движения автомобилей, трамвайные пути и узкий тротуар.

Комплексная площадка с искусственным рельефом для детских игр и занятия спортом

Как создавался проект Осенью 2017 года мы решили провести исследование, чтобы доказать, что эта набережная имеет перспективы стать центром Петроградского района. Сейчас эту роль выполняет метро «Петроградская» и Большой проспект, но в этих местах люди не могут приятно проводить время, они приходят сюда, только чтобы куда-то поехать, зайти в магазин или кафе. С этой идеей мы пришли в администрацию района, где нас поддержали. Мы к тому моменту были знакомы с чиновниками, они нам доверяли, потому что видели, что наши мероприятия «Твой двор», «Твоя вода» проходят без проблем и нравятся жителям, а мы адекватные и думаем об общем благе. Наверное, в этом заключается наш главный секрет успеха – мы постепенно выстраивали отношения, наводили мостики между горожанами и администрацией. Нам было неинтересно писать очередной талмуд о том, как правильно жить, чтобы он потом пылился – целью было сделать реализуемый проект.

Пергола с качелями на прогулочной аллее с видом на реку Карповку и Ботанический сад

Вместе мы проанализировали актуальное состояние и потенциал развития территории, разговаривали с жителями и приезжими, делали интервью с владельцами разного рода бизнесов вокруг реки, провели онлайн-опрос тысячи человек. На основании полученной информации мы создали свои предложения по концепции для развития набережной. Работали над ними архитекторы, дизайнеры, социологи, географы, специалисты по транспорту, активные горожане и студенты лаборатории StudUrbanLab – благодаря этой программе все это стало возможно. Она проводилась на грант, а Карповку мы предложили им в качестве кейса – чтобы учащиеся работали не над чем-то абстрактным, а над реальной задачей. На изучение мы потратили четыре месяца в холодное время года, также нам предоставили летние данные, полученные в рамках другого исследования. У нас получилась общая картинка – мы выяснили, что происходит на набережной в разное время года и суток, какие там транспортные потоки, какие есть общественные пространства в районе, делали онлайн-опрос, чтобы понять, что за люди здесь живут и что им нужно, изучали мероприятия, которые уже проводятся на Петроградской стороне, чего здесь не хватает в плане событий.

Центральная площадка для летних лекториев и выступлений у амфитеатра

Мы решили сначала предлагать временные решения, и только потом запускать серьезные преобразования. Например, в сентябре 2018 года мы своими руками сделали скамейку в форме рыбы и наблюдали, как люди ей пользуются. Также мы планировали на один день сделать участок от Каменноостровского до Большого проспектов пешеходным, но сделать это нам не разрешило ГИБДД. Согласно нашему исследованию, там в час проезжает 400 машин и проходит 2 600 человек – это несопоставимые цифры. Автомобилисты кричат, что, если что-то закрыть, город сразу встанет в пробку. Мы хотели с помощью маленького события показать, что этого не произойдет, потому что никакой транспортной функции этот участок не несет, он используется как парковка для окрестных бизнес-центров. Жителям ближайших домов это тоже не нравится, и они нас поддерживают.

Набережная сейчас

