Минкультуры: приказа об объединении Александринского и Волковского театров не существует

Министерство культуры заявило, что приказа об объединении Александринского и Волковского театров не существует, его не занесли в базу. Об этом сообщает РИА.

Замминистра культуры РФ Павел Степанов объяснил, что был только проект приказа.

Напомним, что 27 марта Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Александринский театр объединят с Волковским, находящимся в Ярославле, в первый российский национальный театр.

По словам министра, это исторический процесс. «Каждый из них по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром. Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России", - отметил он.