В Петербурге откроют 26-этажный отель международной сети Ramada Encore by Wyndham

В Петербурге в гостиничном комлпексе на Орджоникидзе, 44 появится 26-этажный отель международной сети Ramada Encore by Wyndham. В нем будет 469 номеров.

До 2025 года Becar планирует построить пять корпусов общей площадью порядка 120 тыс. кв. м. А в течение 10 лет одна из крупнейших гостиничных сетей в мире Wyndham Hotels & Resorts собирается запустить 30 отелей.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что на территории бывшего Никольского рынка открылся комплекс «Никольские ряды», который включает в себя 4-звездочную гостиницу Holiday Inn Express на 244 номера и 3-звездочный отель MEININGER на 158 номеров. Также в «Никольских рядах» есть ресторан