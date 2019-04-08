ЗСД ограничивает движение на три дня. Участки перекроют для гостей Арктического форума

На время Арктического форума, с 8 по 10 апреля, Южный (от КАД до набережной Макарова и обратно) и центральный участки Западного скоростного диаметра перекроют для проезда гостей.

«Ограничения вводятся профильными государственными органами на время прохождения организованных колонн и снимаются сразу по факту их проезда», – уточняют в «Магистрали Северной столицы».