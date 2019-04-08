Одно из самых красивых и запущенных строений Петербурга – особняк Веге выставили на продажу

Заброшенный особняк Георгия Ивановича Веге, владельца Киновиевского ультрамаринового завода, выставили на продажу. Экскурсовод и блогер Евгений Колесник рассказывал нам, что, как было принято в среде промышленников, при заводе хозяин возвел особняк, чтобы эффективнее контролировать дела. В случае с Георгием Ивановичем все было еще интереснее.

Прямо к дому был пристроен печной цех из ажурных клепанных металлических конструкций, и окна парадной лестницы, украшенные наборными расписными немецкими витражами, выходили прямо в производственное помещение. Но начало ХХI века стало точкой невозврата для роскошного здания. Ослабили за ним контроль, прекратили финансирование. Исчезли витражи, пропали изразцовая облицовка единственной сохранившейся печи на третьем этаже и расписной фартук из метлахской плитки бывшей ванной комнаты и буфета.

Сейчас покупателям предлагают открыть в особняке офисы, магазины, ресторан или кафе. Там уже проводят аварийные работы, а проект реконструкции — разрабатывают. Продает здание компания Setl City.