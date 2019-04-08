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Было/стало: показываем, как петербургские краеведы отмыли майоликовые панно в доходном доме на Васильевском острове

В эти выходные петербургские краеведы объединения ГэнгЪ вместе с волонтерами отмыли майоликовые панно в доходном доме на Камской улице.

Работу пришлось проделать большую. Судите сами: так выглядели майолики до чистки.

После 5 часов уборки 20 панно приобрели совершенно другой вид. (Одно панно отмывать не стали — оставили на память о том, как загрязняются прекрасные вещи вокруг нас). 

Напомним, что ранее Максим Косьмин, Ксения Сидорина, Алексей Шишкин и Мария Тычинина решили самостоятельно вымыть печь в доме на 10-й Советской улице, 11, изготовленной в начале ХХ столетия в Германии. Однако в назначенный день оказалось, что часть работ уже сделана неизвестным, оставившим записку с надписью Zorro. Но и для 40 пришедших волонтеров нашлась работа в еще двух исторических парадных по соседству. «Собака.ru» поговорила с добровольцами и активистами о проблеме сохранения исторического наследия и личной ответственности каждого горожанина.

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