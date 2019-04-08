Встречи с писателями, лекции, перформансы и чтения: Пассаж запускает «Книжный БУМ»
В Петербурге в Пассаже пройдет «Книжный БУМ» — фестиваль для тех, кто любит читать, общаться и изучать новое. С 19 по 21 апреля 15 ведущих издательств Петербурга и Москвы представят свои книги и литературные новинки, которые можно будет приобрести прямо там (без торговых наценок!). А еще — здесь будут кинопоказы, лекции, мастер-классы, перформансы.
На фестивале будет действительно интересный состав спикеров и приглашенных гостей. Среди них — лауреат Букеровской премии писатель Елена Чижова, кинокритик Дмитрий Ренанский, который поделится впечатлениями о просмотре нашумевшего кинопроекта Ильи Хржановского «ДАУ», кинорежиссеры Наталия Мещанинова, Александр Велединский, Константин Бронзит, художники-иллюстраторы Ольга Попугаева и Дмитрий Непомнящий, писатели Ирина Зартайская, историк архитектуры Владимир Лисовский.
Здесь же Центральная библиотека им. В. Маяковского откроет свою точку доступа к электронным изданиям. Можно будет прямо на месте оформить единый читательский билет, действующий во всех библиотеках города, который дает возможность не только получать печатные издания, но и бесплатно скачать электронные версии книг с сайта litres.ru.
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