Встречи с писателями, лекции, перформансы и чтения: Пассаж запускает «Книжный БУМ»

В Петербурге в Пассаже пройдет «Книжный БУМ» — фестиваль для тех, кто любит читать, общаться и изучать новое. С 19 по 21 апреля 15 ведущих издательств Петербурга и Москвы представят свои книги и литературные новинки, которые можно будет приобрести прямо там (без торговых наценок!). А еще — здесь будут кинопоказы, лекции, мастер-классы, перформансы.

На фестивале будет действительно интересный состав спикеров и приглашенных гостей. Среди них — лауреат Букеровской премии писатель Елена Чижова, кинокритик Дмитрий Ренанский, который поделится впечатлениями о просмотре нашумевшего кинопроекта Ильи Хржановского «ДАУ», кинорежиссеры Наталия Мещанинова, Александр Велединский, Константин Бронзит, художники-иллюстраторы Ольга Попугаева и Дмитрий Непомнящий, писатели Ирина Зартайская, историк архитектуры Владимир Лисовский.