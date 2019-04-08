В сквере Довлатова появилась новая табличка — на ней изображены сам писатель и фокстерьер Глаша

Как рассказал один из ее создателей Михаил Лоов, макет вывески разрабатывали художники объединения «кривой дизайн», а изготовили — его знакомый коллекционер пластинок в своей частной мастерской по резке и петербургский пенсионер Валерий Петров.

В сквере Довлатова установили новую табличку — на ней изображены сам писатель и пес — видимо, фокстерьер Глаша.

Сначала табличку планировали установить 18 февраля, дату, названную Довлатовым в одной из версий его знакомства с женой Еленой Ритман. Но решили, что это слишком холодное время, и перенесли срок до раннего утра 7 апреля.

«Инициатива, полагаю, обозначилась в середине лета минувшего года, в канун 77-летия писателя. В сентябре — ноябре 2018 года в сквере у пяти углов висела информационная табличка, установленная депутатом Вишневским, председателем петербургского союза писателей Поповым, и немногими другими неравнодушными», — рассказал Михаил.

Напомним, что в 2018 году в Петербурге сквере между домами 15 и 17 на Загородном проспекте, что в апреле получил имя Сергея Довлатова, теперь имеет соответствующую табличку. Ее 2 сентября установил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, который был инициатором присвоения имени писателя безымянному садику.

«Нет никаких указателей, что сквер назван именем Довлатова, и проходящие мимо об этом не знают, – пояснил свою инициативу депутат. – Если вы обратите внимание, в городе почти нет таких указателей, и сейчас комитет по градостроительству — после того, как я к ним обратился за разрешением повесить эту табличку, – разработает общий регламент установки таких информационных досок на объектах благоустройства. Этот порядок будет утвержден, и тогда уже все скверы, имеющие названия, будут снабжать указателями».