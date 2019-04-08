Петербургские активисты вышли на Невский с плакатами против свалок и за раздельный сбор мусора

В Петербурге на Невском проспекте прошел эко-протест. Не смотря на то, что, по словам активистов, городской парламент митинг не согласовал, они вышли на улицу с плакатами против свалок и за раздельный сбор мусора.

«Везде свалки, страдают экосистемы. У меня трое детей. Я думаю не только о своём поколении, но и о поколении своих детей. О своих будущих внуках. Хочу, чтобы в России были новые технологии, а не мусор и грязь», — поделилась своим мнением одна из участниц.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что самый молодой бартендер El Copitas Bar запустила акцию #ForMemoryChallenge и призвала все бары Петербурга к осознанному потреблению. Первым делом 23-летняя Женя Зарукина приучила отделять стекло от общего мусора своих коллег из бара на Колокольной, 2, а теперь то же самое регулярно делают еще 40 заведений, среди них – ресторан Harvest, бары «Пирс», Made in China, Bolshoybar и другие. Это совместный проект Жени и эколога Анастасии Селезневой. «Собака.ru» поговорила с идеологом акции о том, как придать смысл словосочетанию «осознанное потребление» и начать менять российские реалии.