«Интеллигентная барахолка» на «Ленполиграфмаше»

30 и 31 марта на территории «Ленполиграфмаша» пройдет «Интеллигентная барахолка». Посетители смогут закупиться постерами культовых фильмов у Why Not Print, керамикой ручной работы у «Керумбии» и «Артефакта», а также дизайнерской одеждой и украшениями у Ansem Store, Polyanka, Free in Tree, Prosto Zabei, schtuchki, NOOSA-Amsterdam и Durga.