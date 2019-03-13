«Интеллигентная барахолка» на «Ленполиграфмаше»
30 и 31 марта на территории «Ленполиграфмаша» пройдет «Интеллигентная барахолка». Посетители смогут закупиться постерами культовых фильмов у Why Not Print, керамикой ручной работы у «Керумбии» и «Артефакта», а также дизайнерской одеждой и украшениями у Ansem Store, Polyanka, Free in Tree, Prosto Zabei, schtuchki, NOOSA-Amsterdam и Durga.
Любителям сладостей точно нужно зайти за вареньем и джемом в корнер «Баночки оближешь», а за зефиром — к волшебникам MarshUp.
Организаторы пока не поделились информацией об участниках фудкорта, но уже известно, что напитки найдутся у сидрерии Gravity Project. Из вкусов: абрикос, голубика, грейпфрут с розмарином и еще несколько неочевидных вариантов.
Что: «Интеллигентная барахолка»
Где: «Ленполиграфмаш», пр. Медиков, 3
Когда: 30-31 марта
Вход: свободный
Источник фото: vk.com
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