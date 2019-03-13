«Интеллигентная барахолка» на «Ленполиграфмаше»

30 и 31 марта на территории «Ленполиграфмаша» пройдет «Интеллигентная барахолка». Посетители смогут закупиться постерами культовых фильмов у Why Not Print, керамикой ручной работы у «Керумбии» и «Артефакта», а также дизайнерской одеждой и украшениями у Ansem Store, Polyanka, Free in Tree, Prosto Zabei, schtuchki, NOOSA-Amsterdam и Durga.

Любителям сладостей точно нужно зайти за вареньем и джемом в корнер «Баночки оближешь», а за зефиром — к волшебникам MarshUp.



Организаторы пока не поделились информацией об участниках фудкорта, но уже известно, что напитки найдутся у сидрерии Gravity Project. Из вкусов: абрикос, голубика, грейпфрут с розмарином и еще несколько неочевидных вариантов.

Что: «Интеллигентная барахолка»

Где: «Ленполиграфмаш», пр. Медиков, 3

Когда: 30-31 марта

Вход: свободный

Источник фото: vk.com