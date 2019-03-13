Уикенд в Петербурге с 14 по 17 марта
Гастрольный спектакль Ренаты Литвиновой «Северный ветер», премьера сериала Константина Богомолова «Содержанки» и американская версия чеховской «Чайки» с Сиршой Ронан, Аннетт Бенинг и Элизабет Мосс в прокате – как весело провести выходные в городе.
с 14 марта
Британское подростковое фэнтези по мотивам легенды о короле Артуре. 12-летний андердог Алекс находит легендарный меч Экскалибур (и даже достает его из камня). Теперь ему с друзьями предстоит спасти мир от злой волшебницы Морганы.
с 14 марта
Экспериментальный фильм все-таки выходит в официальный прокат (несколько сеансов в прошлом году проходили в кинотеатре «Англетер»). В нем актеры Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Евгений Миронов и многие другие постепенно перевоплощаются в героев картины – самого Маяковского и его окружение.
с 14 марта
Американская экранизация пьесы Чехова с Аннетт Бенинг, Сиршей Ронан и Элизабет Мосс. Они играют в русское дворянство, страдающее на уютных летних дачах (которые, конечно, непременно у водоемов).
с 14 марта
Почти неузнаваемая Николь Кидман продолжает исследовать свои (кажется, безграничные) актерские возможности в драматическом полицейском триллере Карин Кусамы. Детектив Эрин Белл внедряется в банду преступников, но что-то в операции идет не так.
с 14 марта
Сиквел успешного хоррора снял сын актера Александра Домогарова (он его тезка). Призрак Пиковой дамы на этот раз атакует воспитанников школы-интерната, расположенной в старинном особняке.
14 марта
19:00
БДТ
В рамках гастролей МХТ на сцене БДТ в четверг покажут постановку Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Это первая театральная работа сценариста, режиссера и актрисы. В своей пьесе она селит разных героев в небольшой городок. При этом в тот иной вечер Рената Литвинова сама выбирает, какую роль она сыграет сегодня. Кроме нее, в спектакле задействованы Раиса Максимова, Валентина Иванова, Римма Коростелева, Евгений Перевалов, Софья Эрнст и другие. Музыку к нему написала Земфира.
14 марта
19:00
Малая сцена БДТ
В БДТ – премьера спектакля «MotherFatherSistersBrother». Это вольная (и танцевальная!) версия «Трех сестер» Чехова, поставленная хореографом Сергеем Ларионовым. Он выступил автором инсценировки, режиссером и художником. Деконструкция текста происходит через то, что он проигрывается задом наперед, как при перемотке видеороликов.
14 марта
20:00
«Ленинград Центр»
В четверг в «Ленинград Центре» пройдет премьера сериала Константина Богомолова «Содержанки» – эротического триллера про светскую Москву. Это первый киноопыт театрального режиссера. Он лично представит первые два эпизода картины петербуржцам вместе с актрисами Дарьей Мороз, Софьей Эрнст и Ириной Старшенбаум.
14 марта
19:00
ДК им. Ленсовета
В Петербурге пройдет масштабный концерт, приуроченный ко дню рождения танго-композитора Астора Пьяццоллы. За музыку будет отвечать Solo Tango Orquesta, недавно получивший престижную премию Premios Tango. Петь – Вальер «Чино» Лаборде, один из самых востребованных танго-солистов Аргентины. Танцевать – чемпионы мира аргентинцы Фабиан Перальта и Хосефина Бермудес, вице-чемпионы итальянцы Симоне Фаччини и Джойа Аббалле – и, конечно, российские звезды танго, заслужившие международное признание.
15 марта
19:00
«Манеж»
В пятницу в «Манеже» заведующий Отделом совриска Эрмитажа Дмитрий Озерков прочтет лекцию «Futuruins: Руины будущего / Будущее руин». Она входит в международную образовательную программу «New Now», которую запустили в ЦВЗ. Участие во встречах бесплатное, но нужно успевать регистрироваться.
15 марта
19:00
Дом актера
В пятницу, 15 марта, литжурнал «Звезда» будет праздновать 95-летний юбилей. На вечер в Доме актера приглашены Олег Басилашвили, Лев Додин, Михаил Пиотровский, Александр Кушнер и многие другие. Актер Сергей Дрейден прочитает стихи раннего Николая Заболоцкого. Кроме того, прозвучат ранее не публиковавшиеся тексты Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Гости смогут по сниженным ценам купить свежие номера «Звезды» и книги, изданные редакцией, а журналы за 2017-2018 год раздадут бесплатно. Вход свободный.
15 марта
19:00
ЛДМ
Поэтесса Вера Полозкова 15 марта выступит в Петербурге на новой сцене театра ЛДМ. Она прочтет как свои новые, так и хорошо знакомые публике стихи в сопровождении музыки и видеороликов.
15 марта
20:00
Aurora сoncert hall
В пятницу в Aurora сoncert hall выступит Ishome. Мирабелла Карьянова, стоящая за проектом, сочиняет электронную музыку, которая соединяет меланхолию гэрриджа, гипнотичность техно и эмбиент. Среди поклонников Ishome – диджей Нина Кравиц и композитор Игорь Вдовин.
15 марта
20:00
«Zal»
В клубе «Zal» 15 марта – концерт японской группы Man With A Mission. Пятеро музыкантов играют дэнс-рок и всегда выступают в меховых масках (отличный выбор для холодной петербургской весны!). Они представят свой последний альбом «Chasing the Horison», который вышел летом 2018-го.
16-20 марта-апреля
Anna Nova
В субботу в галерее Anna Nova стартует персональная выставка участника арт-группы «Север-7» Нестора Энгельке. Она получила длинное название «Архитектурное бюро "Вудман и партнеры" или Рай, который построил Я». Сам художник предстанет в образе профессора Вудмана, а первый этаж галереи превратится в офис его воображаемого бюро. На втором этаже находится главный проект компании под названием «Рай».
16 марта
12:00
Библиотека им. Лермонтова
В библиотеке имени Лермонтова (Литейный пр., 17-19) пройдет бесплатный астрономический фестиваль. Лекции будут читать каждый час с полудня и до 17:00, среди тем – поиск внеземных цивилизаций, как звучат звезды и черные дыра, а также как существуют «невероятные галактики». Подробнее здесь.
16 марта
16:00
РНБ
В новом здании Российской национальной библиотеки (Московский пр., 165/2, Актовый зал) в субботу прочтут лекцию о первых женщинах-парфюмерах (профессия долгое время считалась исключительно мужской). Обо всех нюансах расскажет парфюмерный историк Элина Арсеньева.
16 марта
15:00
Social Club
В Social Club в субботу выступит Настасья Хрущева. Педагог, композитор-минималист, дважды номинант на премию «Золотая маска» и автор музыки к спектаклям Андрея Могучего, Валерия Фокина и Семена Александровского расскажет о смерти старой музыки и начале новой, празднике метамодерна и том, что такое русская меланхолия и тупики. Встреча пройдет в новом формате – лекцию дополнит живое исполнение минималистичных фортепианных пьес.
16 марта
17:00
Вторая сцена БДТ (Каменоостровский театр)
В субботу куратор проекта «2 STAGE» (запущенного в честь столетия БДТ) Вера Мартынов представит его программу и участников. Это мастерская, в которой 16 команд молодых художников будут работать над четырьмя темами: базовый уровень романтики, сенсорная депривация, водная линия, клуб проклятых. 16 марта покажут четыре же перфоманса, которые у них получились.
16-17 марта
Artplay
В выходные в Петербурге пройдет масштабный фестиваль, посвященный веганству, экологии и социальной справедливости. Организаторы обещают вкусную еду, бесплатные лекции, мастер-классы и концерты инди-групп. Все подробности здесь.
16-17 марта
19:00
Молодежный театр на Фонтанке
В Молодежном театра на Фонтанке – премьера трагикомедии по пьесе Жана Ануя, поставленной Семеном Спиваком. Пьеса является парафразом «Ромео и Джульетты». В спектакле играют Эмилия Спивак, Алла Одинг, Константин Дунаевский, Никита Чеканов, Константин Воробьев, Сергей Яценюк, Дмитрий Цуцкин и студентка 4 курса РГИСИ Василина Кириллова.
16 марта
19:00
Кузнечный пер., 5/2.
С 10 марта в Петербурге стартовал фестиваль лекций Дни Пионтека (названные в честь Георгия Пионтека – архитектора, художника и этнокультуролога). 16 и 20 марта на нем расскажут о патографии Достоевского – о том, как биография литератора выглядит с точки зрения психологии и психиатрии. Лекцию прочтет Николай Богданов. Подробнее о фестивале здесь.
16 марта
20:00
«Космонавт»
Редко выступающая в Петербурге группа в субботу все-таки приедет в наш город с концертом. По словам фронтмена «Морального кодекса» Сергея Мазаева, чаще всего музыканты импровизируют, отталкиваясь от настроения аудитории.
16 марта
20:00
«Лендок»
Популяризатор науки Ася Казанцева в субботу расскажет, как распознать настоящую любовь (с помощью нейробиологии и томографа, конечно!). Лекция пройдет на сцене «Лендока».
16 марта
21:00
«Ионотека»
В субботу главные герои советского нью-вейва «Альянс» выступят в клубе «Ионотека». Помимо других треков, они, конечно, исполнят культовый хит «На заре», каверы на который исполняли и Монеточка, и группа «Бигуди» с Евгением Гришковцом и солистом Brainstorm Ренарсом Кауперсом.
16 марта
21:00
Blank
В клубе Blank пройдет вечеринка, посвященная московскому сообществу «Slowdance». Шоукейс откроет второе десятилетие в истории этого комьюнити, выступят – Finetune, Toki Fuko, Alexey Orlov, Tagir и Indigo Minds.
16 марта
23:50
«Клуб»
В клубе «Клуб» пройдет вечеринка-шоукейс лейбла Arma Records. Совместный сет сыграют бельгиец Maoupa Mazzocchetti и резидент «Армы» LVRIN. Кроме того, среди выступающих – Abelle и Ranishe Niyaak, а также резиденты «Клуба» Jan Fietser, Lisa Smirnova, Chronic Preview и German.
17 марта
17:00
«Ленинград Центр»
Документальную ленту «Нуреев: его сцена – весь мир», снятую номинантами премии BAFTA Джеки и Дэвидом Моррисами, покажут в воскресенье в «Ленинград Центре». Контекст фильма – не только человек, но и время, в которое он жил. В картину вошли ранее не демонстрировавшиеся широкой публике видео и музыка, написанная специально для проекта, и танцевальные номерами от выпускника Королевской академии балета Великобритании.
17 марта
18:00
Музей Анны Ахматовой
17 марта в музее Анны Ахматовой выступит Эдвард Хирш – известный американский поэт, друг Иосифа Бродского и Чеслава Милоша, а также четвертый президент фонда Гуггенхейма в Нью-Йорке. Он представит свой сборник «Ночной огонь». Книга вошла в лонг-лист премии «Писатель ХХI века».
17 марта
19:00
В воскресенье в барах города пройдет Science Bar Hopping. Научные лекции будут читать прямо в питейных заведениях. Среди тем – стоит ли бояться беспилотных автомобилей; передается ли устойчивость к антибиотикам по воздуху; почему компьютер не уменьшить до размеров смартфона; как не выгорать на работе и многие другие. Участие бесплатное, но по регистрации. Весь перечень тем и баров здесь.
17 марта
19:00
пространство «Простые вещи»
На научной конференции про смерть (в Петербурге популярный в Европе формат Death cafe появился в прошлом году) на этот раз анонсировано два доклада. Первый – о том, что можно сделать со своим телом после смерти (как это устроено в России и как за границей). Второй – бюрократический: специалист по ритуальному расскажет, как готовить погребение, какие скрытые платежи появляются в процессе подготовки ритуала, и какие функции может взять на себя ритуальный агент. Требуется регистрация, цена свободная.
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