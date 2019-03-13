Уикенд в Петербурге с 14 по 17 марта

15 марта 19:00 Дом актера

Празднование юбилея журнала «Звезда»



В пятницу, 15 марта, литжурнал «Звезда» будет праздновать 95-летний юбилей. На вечер в Доме актера приглашены Олег Басилашвили, Лев Додин, Михаил Пиотровский, Александр Кушнер и многие другие. Актер Сергей Дрейден прочитает стихи раннего Николая Заболоцкого. Кроме того, прозвучат ранее не публиковавшиеся тексты Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Гости смогут по сниженным ценам купить свежие номера «Звезды» и книги, изданные редакцией, а журналы за 2017-2018 год раздадут бесплатно. Вход свободный.