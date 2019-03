Уикенд в Петербурге с 14 по 17 марта

с 14 марта

Фильм «Рожденный стать королем» / The Kid Who Would Be King



Британское подростковое фэнтези по мотивам легенды о короле Артуре. 12-летний андердог Алекс находит легендарный меч Экскалибур (и даже достает его из камня). Теперь ему с друзьями предстоит спасти мир от злой волшебницы Морганы.