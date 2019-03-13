В Петербурге пройдет фестиваль о том, почему наука — настоящий рок-н-ролл

Science Bar Hopping — это фестиваль, посвященный науке. Но это не будет скучно и нудно, как мы привыкли думать о деле, которым занимаются ученые в своих лабораториях.

Это фестиваль, доказывающий, что наука полна неожиданностей. Лекции 32 молодых ученых будут проходить в барах. Вы можете построить свой маршрут между заведениями, исходя из того, о чем вам хочется узнать. По пути можно будет выпить, познакомиться с другими любителями науки и просто хорошо провести время.

Эксперты объяснят, чем полезно вино, стоит ли бояться беспилотных автомобилей и может ли устойчивость к антибиотикам передаваться по воздуху.

Первая волна лекций — с 19.00 до 20.00, вторая волна — с 20.30 до 21.30. Вход на все лекции бесплатный — по предварительной регистрации.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что фестиваль Flow объявил новых артистов — среди них Эрика Баду и Джеймс Блейк.