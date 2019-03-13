Цены на услуги «Яндекс. Такси» повысятся

«Яндекс.Такси» планирует ввести гарантированный доход для водителей, привязав его к количеству выполненных заказов или времени работы. Эту идею уже продвигали власти Москвы, однако конкуренты «Яндекс.Такси» от нее отказались из-за риска манипуляций со стороны водителей — в сервисе «Максим» водители начали создавать фейковые поездки.

Как сообщает «Коммерсантъ», компания изучает несколько вариантов реализации механизма, среди которых выплата фиксированной суммы в день за определенное количество выполненных заказов или гарантированный заработок за час работы.

Пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова рассказала, что пока варианты поощрения водителей находятся только на стадии изучения. О конкретных решениях сервис расскажет, когда претворит задумку в жизнь.

Дополнительные выплаты водителям агрегатора уже тестируются в регионах, включая Воронеж, Казань, Волгодонск.

Богдан Коношенко поддерживает эту идею, однако не исключает незначительный рост цен для пассажиров: «Это позволит лучше прогнозировать финансовые вопросы и таксопарку, и непосредственно водителю».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что маршрут беспилотного Яндекс.Такси продлевается от Иннополиса до города-курорта «Свияжские холмы», который находится на расстоянии 10 километров от города. Компания «Яндекс» специально запросила разрешение на продление маршрута у мэра Иннополиса Руслана Шагалеева.