IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции

Теперь инвалидам будет проще использовать мебель IKEA: компания специально для них разработала дополнительные аксессуары. Так, например, появились пластиковая накладка для защиты стеклянного шкафа от ударов инвалидной коляски, подставка для диванных ножек, крючки для трости и другие. Всего 13 дополнений.

На канале компании появился плейлист с 14 видеоинструкциями по использованию этих устройств.