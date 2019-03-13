IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции
Теперь инвалидам будет проще использовать мебель IKEA: компания специально для них разработала дополнительные аксессуары. Так, например, появились пластиковая накладка для защиты стеклянного шкафа от ударов инвалидной коляски, подставка для диванных ножек, крючки для трости и другие. Всего 13 дополнений.
На канале компании появился плейлист с 14 видеоинструкциями по использованию этих устройств.
Реализовывала идеи IKEA Israel вместе с некоммерческими организациями Milbat и Access Israel.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что российское подразделение IKEA запустила масштабную акцию «Лучше спите», которая должна доказать, что правильное обустройство спального места поможет человеку выспаться где угодно — даже в поезде.
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