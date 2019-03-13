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IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции

Теперь инвалидам будет проще использовать мебель IKEA: компания специально для них разработала дополнительные аксессуары. Так, например, появились пластиковая накладка для защиты стеклянного шкафа от ударов инвалидной коляски, подставка для диванных ножек, крючки для трости и другие. Всего 13 дополнений.

На канале компании появился плейлист с 14 видеоинструкциями по использованию этих устройств.  

Реализовывала идеи IKEA Israel вместе с некоммерческими организациями Milbat и Access Israel.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что российское подразделение IKEA запустила масштабную акцию «Лучше спите», которая должна доказать, что правильное обустройство спального места поможет человеку выспаться где угодно — даже в поезде. 


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