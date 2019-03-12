8 шедевров финской архитектуры недалеко от Петербурга

Чтобы посмотреть на шедевры функционализма 1930-х годов, не обязательно ехать в Финляндию, достаточно купить билет до Выборга или Сортавалы – крупных городов, которые до 1944 года находились на финской территории. Бывший фоторедактор «Собака.ru» и ценитель финской архитектуры Елена Насибуллина выбрала восемь самых красивых домов.

Библиотека в Выборге Архитектор Алвар Аалто. 1933 - 1935 г. Визитной карточкой выборгского функционализма является библиотека Алвара Аалто. Судя по количеству фотографий в инстаграме, в представлении она не нуждается. Особое удовольствие разглядывать настоящие диваны, кресла и табуретки от Artek – культовой мебельной фабрики, которую Аалто основал в 1935 году. Ее название составлено из двух слов – art и technology (tekniikka) и не имеет отношения к советскому лагерю.

Кирха в поселке Озерское Архитектор Вяйне Кейнянен. 1934-1935 г. Наиболее характерные черты функционализма — первоочередное внимание к функциональному назначению зданий, использование новых материалов, простота форм, экономичность и отказ от декора. В голове сразу возникает образ завода, но у финнов даже церкви были функционалистскими. И что характерно, консервативная христианская община не воспринимала в штыки авангардный архитектурный стиль. Одна из моих любимых построек такого рода – теперь уже не действующая кирха в поселке Вуоксенранта (Озерское).

Фабрика кексов и кренделей в Выборге Архитектор Арви Ростила. 1937-1938 г. Финский функционализм еще называют «белым», так как фасады зданий обычно были светлыми. Поэтому, на мой взгляд, он более фотогеничный, чем наш цветной ленинградский конструктивизм. Это видно на примере бывшей фабрики кексов и кренделей (Viipurin Keksi ja Rinkeli Oy) в Выборге. Здание покрасили в неродной розовый цвет, и оно потеряло долю своего обаяния.

Выборгский архив Архитектор Уно Ульберг. 1933 г. Функционализм – это не взбитые сливки барокко. Сложно представить, как кто-нибудь подойдет к зданию выборгского архива, раскинет руки и скажет: «Красота-то какая!». Но когда узнаешь, что известный архитектор Уно Ульберг осознанно отошел от проектирования гранитных дворцов в стиле национальный романтизм, чтобы работать над такими строениями, понимаешь, что это здание не такое простое, как кажется.

Автовокзал Сортавалы Архитектор Уно Ульберг. 1935 г. Еще одна интересная постройка Уно Ульберга, на этот раз в городе Сортавала. Сейчас этот автовокзал может показаться невзрачным, но в 1930-е годы он выглядел очень модно. Мечтаю, что кто-нибудь его поднимет из руин, выгонит арендаторов с велюровыми халатами а внутри откроет бар «Ульберг» с портретом архитектора над барной стойкой.

Мельница и зернохранилище в Выборге Архитектов Эркки Хуттунен. 1930 - 1932 г. После выхода одноименной книги слово СИСУ стало часто встречаться в интернете в статьях про Финляндию. Оно означает дух стойкости, некий внутренний стержень финнов, помогающий им справляться с невзгодами. Мельница в Выборге – архитектурный эквивалент слова СИСУ. Здание поражает своей лаконичностью и брутализмом, и в тоже время грациозностью.

Водонапорная башня в Выборге Архитектор Вяйно Кейнянен. 1930 г. Из заброшенной водонапорной башни на Батарейной горе мог бы получиться выборгский «Бергхайн», но здание из красного кирпича пустует и разрушается. В 1930 году после того, как строительство было закончено, на двух нижних этажах дома располагались офисы и диспетчерская, а резервуары башни вмещали 4 млн литров воды.

Дом страховой компании Karjala в Выборге Архитектор Олли Пеюрю. 1939-1943 г. Мимо жилого дома по адресу Ленинградское шоссе, дом 7 легко пройти, не обернувшись, спутав его с обычной брежневкой. Но это все тот же функционализм, причем последнее здание, построенное в финском Выборге – дом страховой компании Karjala. На втором этаже располагались офисы страховых компаний, на остальных – 40 квартир и смотровая площадка. В доме было два лифта, прачечная, подземная парковка, а также гостевая комната с камином.