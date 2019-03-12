Петербурженка делает стильную посуду из стеклянных бутылок, собранных в барах

Жительница Петербурга запустила новый новый проект — она собирает бутылки и превращает их в стильную посуду. Часто Светлане помогают друзья: приходят в гости не с тортиком, а с новой порцией материала для будущей посуды.

Сейчас девушка сотрудничает с акцией #ForMemoryChallenge, созданной Женей Зарукиной и экологом Анастасией Селезневой. Активистки организовали сбор бутылок из более, чем 40 баров. И, если раньше они отправляли мусор на утилизацию, то теперь часть стекла уходит в руки Светланы.

«For memory» — это проект не только о сборе стекла из баров, это был наш первый шаг. В планах внедрять сбор бумаги, пластика, тетрапака для переработки.

Мы хотим создавать систему, которая будет повышать уровень экологичности заведений и жителей Петербурга.



Мы также хотим продвигать новые методы использования стекла как ресурса. Сейчас мы начали сотрудничать с девушкой из Vasuri по апсайклингу стекла: из бутылок, которые мы собираем в рамках нашего челленджа, создаётся линейка посуды и другой красивой продукции.

Кроме того, таким способом люди смогут поддержать наш проект финансово:

покупая у @Vasuri.recycle товар по промокоду FOR MEMORY часть средств будет идти на развитие For Memory» - делится Анастасия Селезнева.