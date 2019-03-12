Петербурженка делает стильную посуду из стеклянных бутылок, собранных в барах
Жительница Петербурга запустила новый новый проект — она собирает бутылки и превращает их в стильную посуду. Часто Светлане помогают друзья: приходят в гости не с тортиком, а с новой порцией материала для будущей посуды.
Сейчас девушка сотрудничает с акцией #ForMemoryChallenge, созданной Женей Зарукиной и экологом Анастасией Селезневой. Активистки организовали сбор бутылок из более, чем 40 баров. И, если раньше они отправляли мусор на утилизацию, то теперь часть стекла уходит в руки Светланы.
«For memory» — это проект не только о сборе стекла из баров, это был наш первый шаг. В планах внедрять сбор бумаги, пластика, тетрапака для переработки.
Мы хотим создавать систему, которая будет повышать уровень экологичности заведений и жителей Петербурга.
Мы также хотим продвигать новые методы использования стекла как ресурса. Сейчас мы начали сотрудничать с девушкой из Vasuri по апсайклингу стекла: из бутылок, которые мы собираем в рамках нашего челленджа, создаётся линейка посуды и другой красивой продукции.
Кроме того, таким способом люди смогут поддержать наш проект финансово:
покупая у @Vasuri.recycle товар по промокоду FOR MEMORY часть средств будет идти на развитие For Memory» - делится Анастасия Селезнева.
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Большое спасибо всем, кто принял участие в моей акции! 💐 Благодаря вам передо мной открываются новые возможности для творчества из переработанного стекла 😊 Об этих планах я расскажу чуть позже 😏 . Сегодня я хочу ответить на ваш вопрос, можно ли купить тарелку, не участвуя в акции)) 🎁 . Да, сервировочные тарелки продаются. На этой неделе я сделаю каталог в сторис, где можно будет выбрать себе или в подарок именно ту, которая больше всего понравится ♥️ . Если у вас есть предложения/пожелания по форме или цвету - напишите мне, всё решим 😉 . *Акция продолжается За фото спасибо @adelminna #vasuri_bottles #vasurirecycle
Девушка даже запустила акцию: она готова отдать одну тарелку за 10 стеклянных бутылок.
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Если вдруг вы не знаете, куда деть стеклянные бутылки после праздников, то смело можете принести их ко мне в мастерскую! 🍾😄 Этим я хочу сказать, что акция по обмену 10ти чистых бутылок (без этикеток) на одну плавленную тарелку в этом году продолжается! 😎🎉 Как соберётесь, пишите!) #vasuri_bottles
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что 4 месяца назад самый молодой бартендер El Copitas Bar запустила акцию #ForMemoryChallenge и призвала все бары Петербурга к осознанному потреблению. Первым делом 23-летняя Женя Зарукина приучила отделять стекло от общего мусора своих коллег из бара на Колокольной, 2, а теперь то же самое регулярно делают еще 40 заведений, среди них – ресторан Harvest, бары «Пирс», Made in China, Bolshoybar и другие. Это совместный проект Жени и эколога Анастасии Селезневой. «Собака.ru» поговорила с идеологом акции о том, как придать смысл словосочетанию «осознанное потребление» и начать менять российские реалии.
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