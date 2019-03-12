Летом 2019 можно будет доплыть от «Севкабель порта» до центра города. Уже устанавливают причал!

В январе Алексей Онацко, директор по развитию управляющей компании Miles & Yards, которая занимается реализацией проекта «Порт Севкабель», рассказал «Собаке.ru» о том, что от порта хотят запустить водное сообщение.

Как сообщает «Бумага», сейчас там уже устанавливают причал. Доплыть можно будет до Сенатской площади и Дворцовой набережной уже летом 2019 года. Кроме того, «Севкабель» станет остановкой на экскурсионном маршруте вокруг Васильевского острова.

Это будет пилотный проект, связывающий общественные пространства по воде в сезон. Каждый год, делится Алексей Онацко, планируют добавлять больше и больше площадок.

Компания уже наметила некоторые остановки: «Когда заработают в полную силу новые современные общественные пространства на территории "Севкабеля", в "Лахта Центре", их можно будет соединить водными маршрутами с Новой Голландией и с кластерами Artplay, "Голицын-лофт", которые также находятся у воды — получится наконец использовать актуальное преимущество Петербурга, которое до сих пор никак не задействовано» - рассказал Алексей Онацко.