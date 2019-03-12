В Петербурге актриса с аутизмом поставила спектакль о Майкле Джексоне
В театре Поколений 21 марта в 19:30 состоится премьера — прочтение «Историй Майкла Джексона». Эту работу впервые выпустит в свет Мария Жмурова, актриса с аутизмом, участница проекта «Квартира», спектаклей «Разговоры», номинированных на национальную театральную премию «Золотая Маска» и «Квартира. Фабрика историй». Так же девушка играла в спектакле «Язык птиц» в БДТ имени Г.А. Товстоногова. А еще она музыкант в оркестре и одна из первых студенток Центра «Антон тут рядом».
В этот раз Мария пробует себя в качестве драматурга. Она не только автор концепции и текста пьесы, но и режиссер спектакля.
В создании проекта Марии помогают участники «Квартиры»: профессиональные актеры, режиссер Борис Павлович, продюсер Ника Пархомовская и многие другие.
Ранее «Собака.ru» публиковала интервью «Борис Павлович: «Петербург – очень недоверчивый город: с трудом принимает новое и непривычное». Он чуть ли не первым в России легитимировал социальный театр, создав на сцене БДТ постановку «Язык птиц», в которой актеры играют вместе со студентами Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». В конце прошлого года под художественным руководством режиссера фонд «Альма Матер»превратил экс-коммуналку на Мойке, 40, в пространство «Квартира» — по образу и подобию хармсовского объединения ОБЭРИУ. Теперь здесь регулярно проходят 4+ инклюзивные спектакли «Недетские разговоры» и взрослая версия «Разговоры», дискуссии и квартирники.
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