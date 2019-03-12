В Петербурге актриса с аутизмом поставила спектакль о Майкле Джексоне

В театре Поколений 21 марта в 19:30 состоится премьера — прочтение «Историй Майкла Джексона». Эту работу впервые выпустит в свет Мария Жмурова, актриса с аутизмом, участница проекта «Квартира», спектаклей «Разговоры», номинированных на национальную театральную премию «Золотая Маска» и «Квартира. Фабрика историй». Так же девушка играла в спектакле «Язык птиц» в БДТ имени Г.А. Товстоногова. А еще она музыкант в оркестре и одна из первых студенток Центра «Антон тут рядом».

В этот раз Мария пробует себя в качестве драматурга. Она не только автор концепции и текста пьесы, но и режиссер спектакля.