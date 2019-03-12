Депутаты хотят запретить рекламу по воскресеньям

На пленарном заседании 12 марта Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о запрете рекламы по воскресеньям.

В документе указано, что во время теле- и радиопередач по воскресеньям с 6 утра до полуночи нельзя будет транслировать рекламные ролики.

Как сообщает «Парламентская газета», это связано с тем, что, по мнению авторов проекта, современная реклама вмешивается в жизнь людей, навязывая им не только товары, но и определённые ценности и мировоззренческие установки. А если ролики транслируют во время фильмов или передач, то они ещё и портят художественное впечатление.

По статистике фонда «Общественное мнение», только 16% опрошенных смотрят рекламные ролики со звуком. 42% переключаются на другой канал, 28% отвлекаются от телевизора на другие дела, 6% во время рекламной паузы выключают звук, 2% - вообще выключают телевизор. 82% граждан считают, что реклама на телевидении занимает слишком много времени.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Владимир Путин подписал закон, который запрещает рекламировать услуги по написанию диссертаций, дипломов и других научных работ.