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Леонид Парфенов выпустил трейлер первого сезона программы «Намедни»

Леонид Парфенов показал в своей программе «Парфенон» трейлер первого сезона программы «Намедни», которая теперь будет идти на YouTube. 

Его можно увидеть в 30 выпуске на 12 минуте 27 секунде. 

Новый сезон стартует 18 марта. Он будет посвящен периоду с 1946 по 1951 год.

Напомним, что программа «Намедни» появилась в 1990 году. Она несколько раз меняла формат, и в итоге закрылась в 2004 году.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Леонид Парфенов снял в Нью-Йорке второй выпуск «Парфенона», в котором пошутил над журналистами.


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