Александру Беглову теперь можно пожаловаться во «ВКонтакте». У него появилась своя страница

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов создал свою страницу во «ВКонтакте». В своем первом посте он рассказал о мотивах регистрации в социальной сети: «Я открываю свою официальную страницу в первую очередь, чтобы узнавать о ваших взглядах на развитие города. Знаю, что важно не просто читать здесь о ваших проблемах, но и помогать в их решении, иначе смысла для такой площадки просто не вижу».

Спустя два часа после публикации поста под ним набралось 380 комментариев. Горожане рассказывают о волнующих их проблемах и выражают надежду на то, что теперь они будут услышаны.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Александр Беглов на встрече с оппозиционными депутатами ЗакСа 10 марта поделился мыслями о перспективе строительства аэроэкспресса до Пулково. Он отметил, что это слишком дорогой для бюджета проект — на него планировалось выделить 10 млрд рублей.