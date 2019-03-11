Cigarettes After Sex приезжают в Москву и Петербург
Группа Cigarettes After Sex сыграет в России два концерта — 16 июня в московском клубе «Известия Hall» и 18 июня в петербургском «Космонавте».
Их жанр эмбиент-поп. Группа часто заезжает в Россию. Так, например, в прошлом году Cigarettes After Sex были одними из хедлайнеров на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге, а также дали сольный концерт в столице.
Попасть на их концерт в Петербурге будет дешевле: 1500 рублей. В Москве — 1800.
Билеты можно купить здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.