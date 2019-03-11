Cigarettes After Sex приезжают в Москву и Петербург

Группа Cigarettes After Sex сыграет в России два концерта — 16 июня в московском клубе «Известия Hall» и 18 июня в петербургском «Космонавте».

Их жанр эмбиент-поп. Группа часто заезжает в Россию. Так, например, в прошлом году Cigarettes After Sex были одними из хедлайнеров на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге, а также дали сольный концерт в столице.

Попасть на их концерт в Петербурге будет дешевле: 1500 рублей. В Москве — 1800.

Билеты можно купить здесь.