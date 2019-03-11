18+

Cigarettes After Sex приезжают в Москву и Петербург

Группа Cigarettes After Sex сыграет в России два концерта — 16 июня в московском клубе «Известия Hall» и 18 июня в петербургском «Космонавте». 

Их жанр эмбиент-поп. Группа часто заезжает в Россию.  Так, например, в прошлом году Cigarettes After Sex были одними из хедлайнеров на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге, а также дали сольный концерт в столице. 

Попасть на их концерт в Петербурге будет дешевле: 1500 рублей. В Москве — 1800. 

Билеты можно купить здесь.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также