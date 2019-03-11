Фантастический блокбастер о группировках города Славутич: Иван Дорн снял клип резиденту Masterskaya

Ролик — фантастический блокбастер о группировках города Славутич. А его главные герои — бездельник Жека и банда фриков в кислотных шубах. Вместе они держат в страхе город и отжимают деньги у жителей.

Иван Дорн стал режиссером клипа Lolita Kox на одноименный трек из альбома «Че такие кислые?» Видео опубликовали на Youtube-канале платформы Masterskaya.

Иван Дорн и ранее выступал в качестве режиссера. Он снял клип на свою песню «Спортивная». Съемки, кстати, тоже проходили в Славутиче.



Клип «Че такие кислые?» входит в цикл видео работ продакшена Masterskaya в рамках совместного проекта с агентством Red Pepper и бренда EPICA.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что музыкант Иван Дорн записал совместную композицию с певицей Тиной Кузнецовой, вокалисткой проекта Zventa Sventana. Песня стала заглавной на новом альбоме коллектива с одноименным названием — «Мужа дома нету». Теперь мы знаем, как вести себя в одиночестве!