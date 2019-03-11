В Петербурге нашли финансирование на фестиваль Сергея Довлатова — «День Д — 89»
Ежегодный фестиваль памяти Довлатова и его времени «День Д — 89», который не состоялся в прошлом году, пройдет в этот раз 31 августа и 1 сентября. Главная тема мероприятия — 1989 год, время «перестройки и оптимизма» и время, когда произведения Довлатова вернулись в Россию.
Он будет состоять из уличного праздника на улице Рубинштейна, лекций, кинопоказов, мастер-классов, выставок. Так же будет много обсуждений и дискуссий.
«В этом году исполняется 30 лет одному из самых светлых годов в истории России — 1989-му, — отмечает идеолог фестиваля Лев Лурье. — Тогда впервые за многие годы вторая культура стала частью первой. Вместе с Пастернаком, Буниным, Солженицыным в России появились прежде запрещенные произведения недавних эмигрантов — Аксенова, Владимова, Бродского. Но среди произведений этих блестящих классиков русской литературы сочинения Довлатова ярче других выделялись своей демократичностью, лаконизмом, мягкой иронией и чеховским нежеланием учить людей, как им жить».
Вход свободный, подробнее о фестивале можно узнать здесь.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в 2018 году в Петербурге провели фестиваль «Пол-День Довлатова», вместо «Дня Д», который отменили из-за недостатка финансирования.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.