В Петербурге нашли финансирование на фестиваль Сергея Довлатова — «День Д — 89»

Ежегодный фестиваль памяти Довлатова и его времени «День Д — 89», который не состоялся в прошлом году, пройдет в этот раз 31 августа и 1 сентября. Главная тема мероприятия — 1989 год, время «перестройки и оптимизма» и время, когда произведения Довлатова вернулись в Россию.

Он будет состоять из уличного праздника на улице Рубинштейна, лекций, кинопоказов, мастер-классов, выставок. Так же будет много обсуждений и дискуссий.