Visa повысит сумму для покупок без пин-кода. Есть риск учащения случаев мошенничества

Если сейчас при бесконтактной оплате пароль от карты нужно вводить при покупке от 1 тыс. руб., то с середины апреля сумма повысится. Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. руб.

Как сообщает РБК, три источника в банковской сфере рассказали, что новое правило указано в письме, уже разосланном банкам. Его получение подтвердили в Альфа-банке и «ФК Открытие», об инициативе также известно ВТБ.

Руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов пояснил, что требования платежной системы касаются всех банков — участников системы Visa.

Такое правило сделает бесконтактные платежи еще удобнее, однако есть риск повышения количества мошенничеств, связанных с физической кражей карты.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay (по типу Google Pay). Пока она работает только для держателей карт восьми банков. Полноценный сервис бесконтактной оплаты станет доступен уже во втором полугодии 2019 года.