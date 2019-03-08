«Мы не делим имущества и тем более ребенка»: Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили о расставании

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и тем более ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган», — подписали они. Информации о том, проходит ли в данный момент бракоразводный процесс, пара не разглашает.

Ранее Ксения Собчак появилась в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале, где прокомментировала свои отношения с супругом. «Независимо от того, вместе мы или не вместе, Максим навсегда останется для меня человеком родным, очень близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и навсегда близкие люди», — рассказала она и добавила, что хорошо общается с детьми Виторгана от первого брака.

Напомним, еще в сентябре прошлого года СМИ утверждали о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка. Немногим ранее, в августе, телеведущая ответила на вопросы о том, не помешает ли ее политической жизни новая беременность. «Это мне не помешает», ответила Ксения, не подтверждая и не отрицая слухи о деликатном положении. Слухи о расставании супружеской пары появились в конце января — тогда Собчак появилась на мероприятии в одном из московских ресторанов с режиссером Константином Богомоловым. После появления на мероприятии Виторгана между мужчинами завязалась потасовка.