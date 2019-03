Facebook отказался хранить данные в странах, где нарушают права человека. Цукерберг считает, что лучший способ защитить данные — не хранить их

Facebook приняла решение не строить центры обработки данных и не хранить информацию о пользователях в странах, где нарушается свобода слова или неприкосновенность частной жизни, заявил глава компании Марк Цукерберг. Это может привести к блокировке Facebook в ряде государств. Под ограничение может попасть не только соцсеть, но и другие сервисы компании — Instagram и WhatsApp.

Марк Цукерберг считает, что лучший способ защитить данные — не хранить их. Так, например, WhatsApp уже отказался от хранения ключей шифрования, а в будущем на такую модель перейдут и другие сервисы Facebook.

Компания планирует сделать Messenger и WhatsApp более приватными, в том числе за счет сквозного шифрования. Марк Цукерберг рассказал и и новой системе хранения контента — сообщения могли бы удаляться или архивироваться по умолчанию через месяц или год.

Это уменьшит риски того, что данные, которые пользователь не хотел бы раскрывать, всплывут и скомпрометируют его. Такую функцию можно было бы отключить и регулировать: например, удалять сообщения через несколько минут и секунд.

Марк Цукерберг добавил, что строительство центров обработки данных позволило бы правительствам легче получать информацию о людях.

Напоминаем, что в марте 2018 года глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании объявления с извинениями за скандал с утечкой данных, осуществленную с ведома компании Cambridge Analytica. Для этой цели он выкупил рекламные полосы в воскресных британских изданиях The Sunday Times, The Mail on Sunday, The Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Daily Express и The Observer.