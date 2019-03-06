В России запретили хостелы в жилых домах. Чем это обернется, объясняет владелец лучшего хостела Петербурга

Сегодня в третьем чтении приняли законопроект, запрещающий хостелы в жилых домах – в Петербурге таковыми являются 80%. О том, как теперь изменится город и можно ли обойти запрет, «Собака.ru» рассказал Сергей Сорокин, владелец лучшего хостела мира по версии портала Hostelworld Soul Kitchen.

Отношение к новому закону К принятому закону у меня отношение двоякое. С одной стороны, как житель многоквартирного дома, я понимаю, что если появляются соседи, которые не уважают других и эксплуатируют помещение, то любой человек будет недоволен и поддержит такой закон. С другой, я бизнесмен и уверен, что бизнес может быть не только плохим, но и хорошим. Недобросовестные предприниматели дискредитируют всех остальных. К сожалению, в нашей стране бизнесмены – это в большинстве своем люди, которые думают о себе, а не о социуме. Когда мы открывали свой первый хостел в 2009 году, мы путешествовали не только по Европе, но и по России, знакомились с коллегами и увидели, что уровень сервиса очень невысок, особенно в Москве. Поэтому я понимаю, почему возник этот законопроект. Другое дело, что власти решили все сами, не посоветовавшись ни с владельцами топовых хостелов, ни с активистами, ни с горожанами.

Как владельцы хостелов пытались достучаться до депутатов Лично я не коммуницировал с чиновниками. Мои коллеги из Петербурга и Москвы пытались это сделать, но их просто не слушали. Они предлагали добавить в закон возможность голосования для жильцов парадной. Если, скажем, 70% не против соседства с хостелом, то его можно было бы не закрывать. Я думаю, что если хостел хороший, то почему бы ему не остаться работать в жилом доме. А если он плохой, то ни один владелец не заставит большинство жильцов проголосовать за него. Это хорошая альтернатива. Перед чемпионатом мира независимая организация проверяла хостелы и давала свои сертификаты – контроль был, на мой взгляд, строгим и честным. Перед ним мы даже на всякий случай ввели несколько новшеств, провели систему центрального пожарного оповещения. На этот список можно было бы опираться – дешевые общежития для гастарбайтеров туда попасть не могли. Так что перечень уже готов, не нужно было даже проводить дополнительную работу. Но это депутатов тоже не заинтересовало. Хостельеры писали письма, но реакции не последовало. Власти в нашей стране не слушают малый бизнес, они взаимодействуют только со средним и крупным, а остальной воспринимается как какое-то недоразумение.

Как теперь будет выживать Soul Kitchen Мы до последнего надеялись, что просьбы предпринимателей будут учтены, но этого не произошло. Единственное, что нам сейчас остается – думать о переводе в нежилой фонд, чтобы соответствовать закону. Мы находимся на втором этаже, но, к счастью, у нашего собственника есть небольшое помещение на первом этаже, мы соединим его с Soul Kitchen и сделаем отдельный вход с улицы. Этот процесс стоит больших денег и усилий, мы запустили его несколько месяцев назад, а официально на него можно потратить до года. Чтобы быть признанным нежилым помещением, нужно пройти множество инстанций, КГИОП, БТИ, к нам постоянно приходят проверяющие органы, перемеряют помещение, это огромная бюрократическая машина. Я допускаю, что какие-то хостелы будут закрыты раньше, чем успеют довести процедуру до конца. Нас ждут серьезные затраты – их можно сравнить с половиной стоимости открытия хостела. Но все-таки деньги нас пугают не так сильно, главное – чтобы получилось довести процесс до конца. Я, конечно, надеюсь, что из-за всех этих проблем Soul Kitchen станет только лучше – мы дадим ему второе дыхание, сделаем на первом этаже кафе с завтраками.

Как настроены владельцы хостелов Петербурга Я сомневаюсь, что кто-то решит закрывать хостелы по доброй воле – наверное, будут ждать первых проверок и предписаний. Впрочем, их может и не последовать, и тогда хостелы смогут работать. В любом случае, грядет высокий сезон, и закрывать их все – очень глупо. В нашем городе 80% из них находятся в жилом фонде. А что будут делать туристы? Куда они поедут? Так что, мне кажется, хостельерам должны дать время на то, чтобы принять меры. Все мои знакомые бизнесмены готовы бороться, жаловаться, отстаивать права. Руки пока никто не опускает. Кто-то уже ищет нежилую недвижимость, потому что далеко не у всех есть возможность перевести помещение в статус нежилого – кто-то размещается на четвертых-пятых этажах, и это нерешаемо. К чему приведет принятие закона Хостелы, с которыми хотели бороться депутаты, – это нелегальные, серые, которые и так существовали без необходимых документов и не были зарегистрированы. Сейчас ликвидируют белые хостелы, а серые как были, так и останутся вне правового поля. Так что не думаю, что законопроект сделает лучше хоть что-то. А вот хуже точно станет – будет недостаточно мест для бюджетного проживания, и качество услуг упадет.

Действительно ли хостелы мешают соседям За все время нашего существования у нас был всего один конфликт с соседями – гости открыли окно на кухне для проветривания около 22 часов и громко общались. Соседка, окно которой выходило в колодец, позвонила нам, и мы закрыли окно. В остальном соседи скорее довольны тем, что в их парадной находится хостел, потому что мы внимательно следим за состоянием дома, совместно с одним жильцом сделали ремонт, бодрим ТСЖ, который иногда забывает убираться или ремонтировать, сами, если нужно, меняем лампочки. Мы знаем, что Soul Kitchen начинается раньше, чем от двери на втором этаже. Конечно, все в первую очередь зависит от владельца бизнеса. Если он любит людей, то будет заботиться не только о клиентах, но и вообще о людях вокруг – поставщиках, сотрудниках, соседях. Но при этом я уверен, что не может быть хостел с топовым рейтингом у человека, который занимается бизнесом только ради денег. Ты или вкладываешь душу, и гости это чувствуют, или зарабатываешь, и твой рейтинг будет низким.