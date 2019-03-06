Госдума одобрила законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете и увеличила штрафы в несколько раз

На сайте Госдумы велась трансляция, во время которой во втором чтении были одобрены законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете.

После первого чтения штрафы увеличили в несколько раз. На данный момент за фейковые новости предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан и от 60 до 200 тысяч рублей для должностных лиц. При этом сумма штрафа зависит от последствия, которые спровоцировала фейковая новость.

По данным «Бумаги», за оскорбление власти предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для пользователей при первом нарушении, от 100 до 200 тысяч рублей — при повторном, а если россиянин совершил нарушение более двух раз, то его накажут штрафом до 300 тысяч рублей или арестуют на 15 суток.

В законопроекте прописаны штрафы за новость, повлекшую «помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики или кредитных организаций», и за фейк, повлекший «смерть человека, массовое нарушение общественного порядка, прекращение функционирования систем жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики». Сайты, которые не зарегистрированы в качестве СМИ, будут блокировать за фейковые новости без предупреждения.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге утвердили штрафы для гадалок и попрошаек в метро.Помимо этого депутаты повысили штрафы для музыкантов, играющих в городской подземке. Сумма увеличилась со 100-500 до 1-3 тысяч рублей. Депутаты рассчитывают, что благодаря этому наказание будет более эффективным.