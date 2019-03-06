Хостелы в жилых домах окончательно запретили

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий размещение хостелов в жилых домах прошел третье чтение. За него проголосовало 405 депутатов. Документ находился на рассмотрении Госдумы с 2015 года.

Теперь, в соответствии с документом, жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению. Таким образом, законопроект однозначно запрещает размещать хостелы в квартирах.

В пояснительной записке к документу поясняется, что размещать гостиницу или хостел в помещении можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд.

Напомним, что Жилищный кодекс не исключает возможности перевода в нежилое помещение квартиры в многоквартирном доме при условии, что помещения, расположенные непосредственно под такой квартирой, не являются жилыми.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем отзыве на законопроект отмечал, что поправки в Жилищный кодекс в таком виде «фактически уничтожат сектор хостелов в гостиничном бизнесе России, приведут к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостиничном рынке» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, что Госдума во втором чтении приняла закон «Об ответственном обращении с животными», который внесли на рассмотрение еще в 2010 году. Документ предполагает запрет на содержание в квартирах диких зверей, а также на создание контактных зоопарков в торговых центрах.