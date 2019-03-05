14 самых красивых маяков недалеко от Петербурга

В Петербурге медленно, но верно начинается весна, а значит пора планировать маршруты для долгих прогулок. Один из самых романтичных вариантов – отправиться к маяку, благо, их рядом с городом много. Вместе с книжным «Подписные издания» «Собака.ru» составила топ самых живописных – у каждого из них есть значок-двойник, который можно найти в магазине.

Сухо Маяк на одноименном островке (всего 90 на 60 метров) в Ладожском озере, основанный в 1827 году. После пожара в 1891 году сгоревшая деревянная башня была заменена на кирпичную. Маяк стал знаменит во время Великой Отечественной войны – он был важным опорным пунктом в восточной части Ладоги, и в октябре 1942 года его гарнизон отразил штурм острова, предпринятый немецкими и итальянскими моряками. В настоящее время он работает в автономном режиме.

Шепелевский Это не только действующий по сей день маяк, но и одно из самых живописных мест Ленинградской области. Он был основан в 1720–х годах, нынешняя маячная башня возведена в 1910 году. Во время Великой Отечественной войны маяк был отправной точкой Малой Дороги жизни, связывавшей Ленинград, Кронштадт и Ораниенбаумский плацдарм. Рядом с городком расположена заброшенная наблюдательная вышка, создающая таинственную атмосферу, словно переносящую в романы братьев Стругацких.

Родшер Маяк на одноименном каменистом острове в Финском заливе, недалеко от границ России, Эстонии и Финляндии. Маленький остров отошел к нашей стране в 1743 году после очередной русско-шведской войны. Родшер – самая западная точка нашей страны, если не учитывать отдаленную Калининградскую область. Маяк здесь был основан в 1818 году, ныне действующая башня возведена из кирпича в 1886 году. Дойдя до нашего времени почти в первозданном виде, маяк Родшер пережил Первую мировую и Советско-финскую войны, а также Великую Отечественную, оказавшись в центре событий трагического Таллинского конвоя в августе 1941 года.

Нижний Николаевский Заброшенный створный маяк на отмели рядом с фортом Кроншлот, основанный в 1857 году. Нынешняя башня была изготовлена в Петербурге на заводе Сан-Галли и смонтирована в 1891 году. Маяк был заброшен после того, как перестал соответствовать возросшим техническим требованиям судовождения в районе плавания. Тем не менее, историческая конструкция маячной башни сохранилась до наших дней и неизменно привлекает внимание любителей индустриальной эстетики.

Фото: @sovartseva

Бесов нос Заброшенный маяк на одноименном мысу в восточной части Онежского озера, входящего в состав государственного природного заповедника. Несмотря на то, что маяк не действует уже почти 50 лет, он все равно привлекает множество туристов. Недалеко от него можно найти знаменитые петроглифы, созданные около 5000 лет назад и ставшие объектом пристального внимания ученых-археологов.

Толбухин Старейший маяк на территории России, основан по личному указанию Петра I в 1719 году, первое его название – «Котлинский». В 1736 году переименован в честь первого коменданта Кронштадта Ф. С. Толбухина. Изначально расположенный на искусственном островке маяк был деревянным, в 1810 году была возведена кирпичная башня и примыкающие постройки, дошедшие до наших дней. Здесь было испытано и применено множество образцов новой маячной аппаратуры. В годы Великой Отечественной войны здешний гарнизон вел воздушное наблюдение и артиллерийскую разведку, засекая расположение орудий противника, обстреливавших осажденный Ленинград.

Стороженский Маяк, расположенный в деревне Сторожно на юго-восточном побережье Ладожского озера. Является седьмым по высоте специальным маячным сооружением в мире и вторым по высоте маяком в России. Основан в 1828 году, нынешняя башня высотой около 77 метров построена в 1911 году. Маяк расположен в одном из самых живописных уголков Ладоги и является прекрасным объектом для путешествия на автомобиле в выходной.

Большой Тютерс Маяк на одноименном острове в Финском заливе, который отошел к России в 1721 году. В начале XX века на нем располагалась большая рыбацкая деревня с собственной школой, церковью и метеостанцией. Маяк был построен в 1904 году в характерном псевдоготическом стиле. Во время Великой Отечественной войны Большой Тютерс был заминирован. До разминирования в 2000-х годах на нем работали только маячники, а позывным маяка стало слово «Забытый».

Задний Створный маяк Санкт-Петербургского морского канала Маяк, расположенный на искусственном островке в районе Большого Кронштадтского рейда. Построен в 1914 году из нового для того времени материала – бетона. Недавно отметивший свое столетие маяк исправно работает до сих пор – автономно, без смотрителя, электропитание современной светодиодной лампы осуществляется от аккумуляторов, заряжаемых солнечными батареями.

Гогландский Южный Маяк, построенный на острове Гогланд в Финском заливе. В переводе со шведского «Hogland» означает «Высокая земля». В настоящее время для посещения острова нужно оформлять специальный пропуск, а воды вокруг него имеют печальную славу: вокруг затонуло несколько десятков кораблей. Маяк был основан в 1861 году, нынешняя кирпичная башня была возведена в 1905 году. В 1872 году на маяке была установлена первая в России пневматическая сирена – устройство, подающее звуковой сигнал в условиях недостаточной видимости маячного огня.

Передний Кронштадтский (Николаевский) створный маяк Родной брат ныне заброшенного Нижнего Николаевского створного маяка. Основан в 1857 году, нынешняя цельнометаллическая башня изготовлена на заводе Сан-Галли в Петербурге и установлена на форту Кроншлот в 1891 году. Первоначально выполнял функцию заднего створа, а после постройки в 1915 году Заднего Кронштадтского створного маяка до настоящего времени обеспечивает вход с моря на Большой Кронштадтский рейд.

Стирсудден Маяк на одноименном мысе на северном берегу Финского залива. Основан в 1873 году по инициативе директора маяков Балтийского моря адмирала барона Врангеля. Он расположен в живописной местности, не случайно летом 1907 году недалеко от него на даче профессора Книповича отдыхали Владимир Ленин и Надежда Крупская. В ходе Великой Отечественной войны маяк был разрушен, а восстановлен в нынешнем виде в 1954 году.

Задний створный знак Кронштадтского рейда («Деревянный маяк») Створный навигационный знак, за долгие годы своего существования ставший одним из символов Кронштадта. Построен в 1949 году и представляет собой ажурную металлическую башню, обшитую деревянным брусом, выкрашенную в белый цвет с вертикальными красными и черной полосой с юго-восточной стороны. Отличие навигационного знака от маяка заключается в дальности видимости огня. Свет навигационного знака можно заметить на расстоянии до 10 морских миль, а маяка – от 10 морских миль и дальше.