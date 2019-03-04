«У вас просто мужика нормального не было»: петербургские активистки сделали карточки с ответами на претензии к феминисткам

Активистки «Росгендернадзора» создали новые карточки к 8 марта – эту серию они назвали «Феминистский автоответчик». В карточках собраны самые банальные претензии к феминисткам и ответы на них.

Девушки напомнили, что 8 марта – день женской эмансипации, а не весны и красоты. Они предлагают пойти на митинг в защиту прав женщин или пожертвовать деньги на борьбу с домашним насилием. Напомним, что петербургские феминистки не оставили без внимания 23 февраля и запустили флешмоб про стереотипы о мужественности.