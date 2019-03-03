Режиссер Владимир Бортко может стать губернатором Петербурга

Режиссер «Собачьего сердца» и «Афганского излома», а также сериалов «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко может стать губернатором Санкт-Петербурга. Его кандидатуру выдвигает фракция КПРФ — пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии городского отделения партии рекомендовал кинорежиссера для выдвижения на пост. Они также уверены — Центральный комитет поддержит это решение.

Сообщается, что идея выдвинуть кандидатуру Бортко «витала в воздухе давно». Пока что выдвижение находится на стадии планирования — официально утвердить Бортко в борьбе за пост губернатора удастся после одобрения ЦК партии и утверждении его региональной конференцией.

«Владимир Владимирович Бортко — опытный человек, который известен не только среди жителей города, но и всей страны, это наш товарищ, член КПРФ... Мы разделяем эту точку зрения, будем максимально поддерживать наших питерских товарищей в ходе избирательной кампании. И, конечно, с удовольствием поддержим предложение о выдвижении Владимира Владимировича Бортко кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга», — рассказал ТАСС зампред ЦК партии Юрий Афонин.