Режиссер Владимир Бортко может стать губернатором Петербурга
Режиссер «Собачьего сердца» и «Афганского излома», а также сериалов «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко может стать губернатором Санкт-Петербурга. Его кандидатуру выдвигает фракция КПРФ — пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии городского отделения партии рекомендовал кинорежиссера для выдвижения на пост. Они также уверены — Центральный комитет поддержит это решение.
Сообщается, что идея выдвинуть кандидатуру Бортко «витала в воздухе давно». Пока что выдвижение находится на стадии планирования — официально утвердить Бортко в борьбе за пост губернатора удастся после одобрения ЦК партии и утверждении его региональной конференцией.
«Владимир Владимирович Бортко — опытный человек, который известен не только среди жителей города, но и всей страны, это наш товарищ, член КПРФ... Мы разделяем эту точку зрения, будем максимально поддерживать наших питерских товарищей в ходе избирательной кампании. И, конечно, с удовольствием поддержим предложение о выдвижении Владимира Владимировича Бортко кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга», — рассказал ТАСС зампред ЦК партии Юрий Афонин.
Напомним, ранее стало известно, что основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански будет баллотироваться в губернаторы, которые пройдут осенью 2019 года. Также сообщалось, что врио главы Петербурга Александр Беглов намерен участвовать в губернаторских выборах осенью 2019 года как самовыдвиженец. Илья Варламов и Максим Кац запустили онлайн-штаб преображения Петербурга. Он начал свою работу в рамках предвыборной кампании губернатора и муниципальных депутатов города. «Этот год нужно использовать, чтобы преобразить город», — призывают они. А еще посмотрите, как Владимир Бортко снимал «О любви» с Чиповской, Чадовым и Певцовым в Петербурге — «Собака.ru» побывала на съемочной площадке.
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