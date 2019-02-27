Парк на набережной реки Смоленки включили в список зеленых насаждений Петербурга

Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка на пересечении улицы Кораблестроителей и набережной реки Смоленки.

На месте единственного парка Васильевского острова хотели построить Театр песни Аллы Пугачевой, а после отмены проекта решили возвести апарт-отели. В сентябре прошлого года на территории парка начались строительные работы без учета его значимости для жителей Василеостровского района города. Горожане напоминали, что данные зеленые участки являются частью парадной эспланады Смоленки, открывающей визуальный выход к Финскому заливу, и они должны остаться нетронутыми.

За внесение изменений в закон «О зеленых насаждениях общего пользования», а именно присвоение данного статуса парку на набережной реки Смоленки, депутаты ЗакСа проголосовали единогласно.

«Позволю себе пару слов на эту тему. Никогда, ни на одну минуту у меня не было сомнений, что мы с вами переломим ситуацию. Многие чиновники, депутаты и горожане говорили, что все бесполезно, а потом тоже нас поддержали. Потому что наш с вами напор, наша мощь, наше единение вызвали уважение и веру у всех», — поздравляют друг друга неравнодушные петербуржцы.