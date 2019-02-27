Росприроднадзор возбудил дело в отношении «Фильмфест» из-за настила на льду Мойки, Крюкова и Грибоедова каналов

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному ФО возбудил административное дело в отношении компании «Фильмфест» из-за загрязнения водных объектов в центре Санкт-Петербурга. Реку Мойку, которую покрыли голубым настилом для съемок романтического фильма, проверил Росприроднадзор — специалисты заявили, что она загрязнена .

Настилом, пропитанным зеленым веществом, накрыли часть реки Мойки, Крюкова канала и канала Грибоедова для съемок романтического фильма от студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ» «Серебряные коньки». Выяснилось, что плиты местами повреждены, древесно-стружечный материал начал разбухать, а краска осыпаться. К работам по демонтажу к моменту проверки никто не приступал.

Сейчас производственной компании «Фильмфест» грозит штраф в размере до 90 тысяч рублей. «Чем обработаны понтоны, неизвестно. Однако уже сейчас заметно, что вещество, которым обработан настил, легко растворимо: при таянии лед приобретает голубой оттенок. В действиях неустановленных лиц усматривается нарушение водного законодательства», — рассказали незадолго до этого в пресс-службе ведомства.